Мы готовы объявить список экспертов проекта «Новые имена в дизайне 2017». Отбирать коллекции для итогового показа будут успешные отечественные дизайнеры, представители онлайн- и оффлайн-ритейла, топовые блогеры, фотографы и работники модной индустрии.
Стали известны эксперты проекта «Новые имена в дизайне 2017»
Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»
Александр Шумский, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Национальной палаты моды
Андрей Фиорд, ученый-астрофизик, fashion-фотограф, основатель и арт-директор рекламного холдинга Andy Fiord Fashion Advertising (AFFA)
Сергей Луковский, режиссёр модных событий, основатель BUREAU LUKOVSKY (AFFA), агентства LMA — Lukovsky Model Agency (AFFA) и модельной школы Lukovsky Model Academy
Татьяна Парфенова, создатель модного дома TATYANA PARFIONOVA
Оксана Лаврентьева, генеральный директор компании «Русмода»
Надежда Васильева, художник по костюмам
Юлия Матвиенко, дизайнер, владелец шоу-рума JM Studio
Юрий Питенин, создатель бренда Saint Tokyo, финалист прошлого конкурса НИД
Антон Рудзат, фэшн-фотограф, идеолог марки Blockade
Алина Герман, дизайнер и художник по костюмам, создатель бренда ALINA GERMAN Ксения Дубяго, продюсер агентства Crispy Point
Анна Прилуцкая, фотограф, сооснователь агентства Crispy Point
Галина Габриэль, заведующий кафедрой искусствоведения СПбГИК, доцент, член Союза Художников России, член Европейской Текстильной Сети (ETN)
Светлана Слободина, директор по продукту, главный дизайнер бренда BeFree
Мария Абашова, прима балерина Театра балета Бориса Эйфмана
Покрас Лампас, художник-каллиграф
Любовь Булавкина, дизайнер, руководитель направления дизайн одежды института Mod’Art St.Petersburg
Важно: эксперты не только оценивают участников, но также консультируют и курируют финалистов до и после итогового показа на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg. Они помогут в организации съемки, поставят шоу, спродюсируют лукбук коллекции и пригласят на стажировку. Полный список призов мы объявим в ближайшие дни. Напомним, сегодня последний день, когда можно загрузить свою коллекцию на сайт проекта: 1 марта стартует онлайн-голосование.
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