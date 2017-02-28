Стали известны эксперты проекта «Новые имена в дизайне 2017»

Важно: эксперты не только оценивают участников, но также консультируют и курируют финалистов до и после итогового показа на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg. Они помогут в организации съемки, поставят шоу, спродюсируют лукбук коллекции и пригласят на стажировку. Полный список призов мы объявим в ближайшие дни. Напомним, сегодня последний день, когда можно загрузить свою коллекцию на сайт проекта: 1 марта стартует онлайн-голосование.