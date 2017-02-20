Зарядки для телефона вместо ремней в новом лукбуке MM6 Maison Margiela

Если пристально всматриваться в коллекцию, то можно увидеть еще десяток ироничных деталей: шерстяную отделку на брюках, кулиски, как у спортивных курток, на вечерних платьях, подкладку из полиэтилена на пуховиках или каблук в форме пластмассового стаканчика.