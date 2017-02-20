Зарядки для телефона вместо ремней в новом лукбуке MM6 Maison Margiela

Коллекции второй линии Maison Margiela — это всегда повседневные вещи, лихо замиксованные в остромодный лукбук. В осенне-зимней сезоне, например, мерч-футболки стилизуют с прозрачными платьями из фатина, а жакеты подпоясывают зарядками для телефонов.
Если пристально всматриваться в коллекцию, то можно увидеть еще десяток ироничных деталей: шерстяную отделку на брюках, кулиски, как у спортивных курток, на вечерних платьях, подкладку из полиэтилена на пуховиках или каблук в форме пластмассового стаканчика.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.