50 красивых и практичных подарков ко Дню всех влюбленных

Накануне 14 февраля мы составили гид по подарков, которые хотим получить сами. Никаких коробок с конфетами и плюшевых сердечек — только универсальные вещи от 500 до 80 000 руб.

Для нее

Вместо плюшевого медведя и шоколадных конфет советуем инвестировать в подарки, которые будут радовать не один день. Это выполнимо с любым бюджетом: можно купить книгу о «хюгге», датском искусстве создавать уют, которое сейчас популярно во всем мире, или вложиться в босоножки Gucci. Беспроигрышные варианты — базовые предметы гардероба: минималистичные серьги из серебра, уютный свитер, тельняшка или кашемировый шарф, который можно носить годами.

  • Клипсы Oscar de la Renta, 32600 руб. (ДЛТ)

  • Ваза с подносом Vase + Tray, 13 000 руб. (imenno-lavka.ru)

  • Платье Uniqlo, 1999 руб. (Uniqlo)

  • Практический путеводитель по вину, 886 руб. («Подписные издания»)

  • Колье Dries van Noten, 26 190 руб. (Au Pont Rouge)

  • Книга о датском «хюгге», 710 руб. («Республика»)

  • Рюкзак Stella Sport, 4390 руб. (Adidas)

  • Масло для тела и волос Oribe «Лазурный берег», 6300 руб. (aizel.ru)

  • Тушь Guerlain, 2100 руб. (ДЛТ)

  • Тельняшка Uniqlo, 999 руб. (Uniqlo)

  • Базовое платье NNedre, 5800 руб. (NNedre)

  • Комбинация Oysho, 2299 руб. (Oysho)

  • Носки Monki, 500 руб. (Monki)

  • Торс Афродиты, 13 000 руб. («Эрмитажный магазин» в Au Pont Rouge)

  • Термос Zakka, 1190 руб. («Стокманн»)

  • Зеркало, 1000 руб. («Эрмитажный магазин» в Au Pont Rouge)

  • Туфли Marni, 29 990 руб. (Babochka)

  • Свитер MSGM, 21560 руб. (ДЛТ)

  • adidas Originals NMD_XR1, 14000 руб. (ДЛТ)

  • Клатч Jimmy Choo, 35450 руб. (ДЛТ)

  • Брелок Burberry, 9300 руб. (ДЛТ)

  • Серьги Douglas craft, 4000 руб. (8-store)

  • Парфюм Jo Malone, 7 600 руб. (ДЛТ)

  • Помада Burberry, 9300 руб. (ДЛТ)

  • Портмоне Balenciaga, 33300 руб. (ДЛТ)

  • Шарф Dolce&Gabbana, 32150 руб. (ДЛТ)

  • Туфли Gucci, 72050 руб. (ДЛТ)

Для него

В случае с парнями также актуальные базовые вещи: рубашки, наборы бланковых футболок, джинсы или клетчатые рубашки, которые хороши даже в масс-маркете. Будет уместен и банальный вариант с носками, если только вы выберете модели с амурским тигром у Circle of Unity или с надписью «Строгий юноша» у бренда Le Charlatan. А если нужно выбрать подарок в последний момент, то лучше сразу идти в бьюти-отделы: увлажняющие кремы Kiehl’s, средства для ухода за бородой и новый парфюм обрадуют многих. 

  • Tom Tailor, 3999 руб. (Tom Tailor)

  • Настольный календарь 52 Factory, 3000 руб. (imenno-lavka.ru)

  • Футболка Saint Laurent, 16 400 руб. (ДЛТ)

  • Средство для ухода за бородой Suavecito, 1000 руб. (Renegade Store)

  • Одежда для дома Uniqlo, 999 руб. (Uniqlo)

  • Кружки «Легко-Легко», 310 руб. (legko-legko.ru)

  • Носки Le Charlatan, 700 руб. («Отдел»)

  • Джинсы Levi’s, 7500 руб. (Levi’s)

  • Шарф Norse Projects, 4450 руб. (Mint Store)

  • Носки с амурским тигром, 700 руб. (imenno-lavka.ru)

  • Мужские кроссовки adidas Originals, 8990 руб. (adidas Originals)

  • Книга о будущем архитектуры, 3756 руб. («Подписные издания»)

  • Рюкзак Givenchy, 58050 руб. (ДЛТ)

  • Очки Tom Ford, 23200 руб. (ДЛТ)

  • Увлажняющий гель Kiehl's, 2750 руб. (ДЛТ)

  • Кружка, 750 руб. («Республика»)

  • Одеколон Juniper Ridge, 5000 руб. (Code 7)

  • Кроссовки Reebok InstaPump Fury Road CC, 14540 руб. (ДЛТ)

  • Унисекс-аромат Uermi «Деним», 9000 руб. (nevsky 152 concept store)

  • Пенка для умывания 3Lab, 4230 руб. (ДЛТ)

  • Парфюм Frederic Malle, 26650 руб. (ДЛТ)

  • Ланчбокс Zakka, 950 руб. («Стокманн»)

  • Бомбер Stella McCartney, 86200 руб. (ДЛТ)

  • Джинсы Ami, 13150 руб. (ДЛТ)

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