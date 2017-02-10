50 красивых и практичных подарков ко Дню всех влюбленных

Для него

В случае с парнями также актуальные базовые вещи: рубашки, наборы бланковых футболок, джинсы или клетчатые рубашки, которые хороши даже в масс-маркете. Будет уместен и банальный вариант с носками, если только вы выберете модели с амурским тигром у Circle of Unity или с надписью «Строгий юноша» у бренда Le Charlatan. А если нужно выбрать подарок в последний момент, то лучше сразу идти в бьюти-отделы: увлажняющие кремы Kiehl’s, средства для ухода за бородой и новый парфюм обрадуют многих.