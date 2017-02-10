Накануне 14 февраля мы составили гид по подарков, которые хотим получить сами. Никаких коробок с конфетами и плюшевых сердечек — только универсальные вещи от 500 до 80 000 руб.
50 красивых и практичных подарков ко Дню всех влюбленных
Для нее
Вместо плюшевого медведя и шоколадных конфет советуем инвестировать в подарки, которые будут радовать не один день. Это выполнимо с любым бюджетом: можно купить книгу о «хюгге», датском искусстве создавать уют, которое сейчас популярно во всем мире, или вложиться в босоножки Gucci. Беспроигрышные варианты — базовые предметы гардероба: минималистичные серьги из серебра, уютный свитер, тельняшка или кашемировый шарф, который можно носить годами.
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Клипсы Oscar de la Renta, 32600 руб. (ДЛТ)
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Ваза с подносом Vase + Tray, 13 000 руб. (imenno-lavka.ru)
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Платье Uniqlo, 1999 руб. (Uniqlo)
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Практический путеводитель по вину, 886 руб. («Подписные издания»)
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Колье Dries van Noten, 26 190 руб. (Au Pont Rouge)
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Книга о датском «хюгге», 710 руб. («Республика»)
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Рюкзак Stella Sport, 4390 руб. (Adidas)
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Масло для тела и волос Oribe «Лазурный берег», 6300 руб. (aizel.ru)
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Тушь Guerlain, 2100 руб. (ДЛТ)
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Тельняшка Uniqlo, 999 руб. (Uniqlo)
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Базовое платье NNedre, 5800 руб. (NNedre)
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Комбинация Oysho, 2299 руб. (Oysho)
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Носки Monki, 500 руб. (Monki)
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Торс Афродиты, 13 000 руб. («Эрмитажный магазин» в Au Pont Rouge)
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Термос Zakka, 1190 руб. («Стокманн»)
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Зеркало, 1000 руб. («Эрмитажный магазин» в Au Pont Rouge)
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Туфли Marni, 29 990 руб. (Babochka)
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Свитер MSGM, 21560 руб. (ДЛТ)
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adidas Originals NMD_XR1, 14000 руб. (ДЛТ)
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Клатч Jimmy Choo, 35450 руб. (ДЛТ)
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Брелок Burberry, 9300 руб. (ДЛТ)
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Серьги Douglas craft, 4000 руб. (8-store)
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Парфюм Jo Malone, 7 600 руб. (ДЛТ)
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Помада Burberry, 9300 руб. (ДЛТ)
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Портмоне Balenciaga, 33300 руб. (ДЛТ)
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Шарф Dolce&Gabbana, 32150 руб. (ДЛТ)
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Туфли Gucci, 72050 руб. (ДЛТ)
Для него
В случае с парнями также актуальные базовые вещи: рубашки, наборы бланковых футболок, джинсы или клетчатые рубашки, которые хороши даже в масс-маркете. Будет уместен и банальный вариант с носками, если только вы выберете модели с амурским тигром у Circle of Unity или с надписью «Строгий юноша» у бренда Le Charlatan. А если нужно выбрать подарок в последний момент, то лучше сразу идти в бьюти-отделы: увлажняющие кремы Kiehl’s, средства для ухода за бородой и новый парфюм обрадуют многих.
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Tom Tailor, 3999 руб. (Tom Tailor)
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Настольный календарь 52 Factory, 3000 руб. (imenno-lavka.ru)
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Футболка Saint Laurent, 16 400 руб. (ДЛТ)
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Средство для ухода за бородой Suavecito, 1000 руб. (Renegade Store)
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Одежда для дома Uniqlo, 999 руб. (Uniqlo)
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Кружки «Легко-Легко», 310 руб. (legko-legko.ru)
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Носки Le Charlatan, 700 руб. («Отдел»)
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Джинсы Levi’s, 7500 руб. (Levi’s)
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Шарф Norse Projects, 4450 руб. (Mint Store)
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Носки с амурским тигром, 700 руб. (imenno-lavka.ru)
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Мужские кроссовки adidas Originals, 8990 руб. (adidas Originals)
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Книга о будущем архитектуры, 3756 руб. («Подписные издания»)
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Рюкзак Givenchy, 58050 руб. (ДЛТ)
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Очки Tom Ford, 23200 руб. (ДЛТ)
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Увлажняющий гель Kiehl's, 2750 руб. (ДЛТ)
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Кружка, 750 руб. («Республика»)
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Одеколон Juniper Ridge, 5000 руб. (Code 7)
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Кроссовки Reebok InstaPump Fury Road CC, 14540 руб. (ДЛТ)
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Унисекс-аромат Uermi «Деним», 9000 руб. (nevsky 152 concept store)
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Пенка для умывания 3Lab, 4230 руб. (ДЛТ)
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Парфюм Frederic Malle, 26650 руб. (ДЛТ)
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Ланчбокс Zakka, 950 руб. («Стокманн»)
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Бомбер Stella McCartney, 86200 руб. (ДЛТ)
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Джинсы Ami, 13150 руб. (ДЛТ)
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