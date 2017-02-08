Ботинки с цветами и надписью «Иду к мечте» в новой коллекции Nevalenki

Магазин Даши Миловидовой Nevalenki Concept Store выпустил собственную коллекцию обуви. В ней — ботинки с цветочной вышивкой на каблуках, туфли в мужском стиле с вышитой надписью «Иду к мечте» и ботильоны с контрастным красным каблуком.

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