Магазин Даши Миловидовой Nevalenki Concept Store выпустил собственную коллекцию обуви. В ней — ботинки с цветочной вышивкой на каблуках, туфли в мужском стиле с вышитой надписью «Иду к мечте» и ботильоны с контрастным красным каблуком.
Ботинки с цветами и надписью «Иду к мечте» в новой коллекции Nevalenki
Туфли обойдутся в 10900 руб., армейские ботинки и ботильоны — до 14000 руб. Коллекция уже продается во «Владимирском пассаже» и в онлайн-магазине Nevalenki Concept Store.
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