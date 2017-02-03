Клатч-клавиатура Chanel, кеды Gucci на платформе-радуге и еще 8 необходимых вещей февраля

В весенней коллекции дизайнеры итальянской марки Agnona дают убедительный урок по истории современного искусств. Гипнотические колорблоки с полотен Марка Ротко, абстрактные хаотичные узоры Джексона Поллока, цветовая палитра Пауля Клее, комиксовый гламур Роя Лихтенштейна — по лукбуку нового сезона Agnona легко запомнить все приемы художников-постмодернистов. Но поданы они не только в тканях вроде кашемира, шелка и кружева, но и в отличной от экспрессионистов мягкой гамме: слоновая кость сменяет светло-розовый, мятный — лимонный, а индиго — кофейный. («Кашемир и шелк»)