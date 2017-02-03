Наш директор отдела моды Ксения Гощицкая считает, что искусство следует носить: будь то цифровые арт-объекты в коллекции Chanel, рисунки модных иллюстраторов на свитшотах или платья, которые могут посостязаться с работами художников-постмодернистов.
Клатч-клавиатура Chanel, кеды Gucci на платформе-радуге и еще 8 необходимых вещей февраля
Chanel опять впереди планеты всей: пусть пока мы еще не можем жить в виртуальной реальности, но носить цифровые принты и клатчи-клавиатуры — вполне. (Chanel)
Весна немыслима без классического хлопкового тренча — идеальный обнаружен у Gerard Darel. Носить с темно-синими расклешенными джинсами и белой рубашкой. (Gerard Darel)
Новой спотивной коллекции Uniqlo не страшен ни снег, ни дождь. Наш выбор — приталенный плащ с суперспособностями Blocktech: он заламинирован по секретной технологии и оттого не промокает и защищает от ветра. Еще можно завернуть пару теплых ярких жилеток и хлопковые треники. Да, белье, сохраняющее тепло, тоже, пожалуйста! (Uniqlo)
Теперь не обязательно везти эко-био-этно-одежду с другого конца света — в студии авторского текстиля Windfall Василия Ганешина из шерстяной пряжи на деревянном деревенском станке вам соткут шарф, шапку, рукавицы или объемный свитер — как и положено шедеврам, в единственном экземпляре. (vk.com/windfallknit)
В ряду культовых 501-х джинсов Levi’s пополнение: новая модель Skinny не только заужена по всей длине, но и выполнена из ткани с винтажным эффектом. Любимая застежка на пуговицах — на месте! (Levi’s)
Выбрав лицом кампейна Шарлотту Рэмплинг, дизайнер Джонатан Андерсон из Loewe точно определился с тем, чего хочет зрелая женщина: сдержанные платья-ковры с длинным подолом сочетаются с причудливыми яркими туфлями и хулиганскими массивными акссесуарами — ожерельем «я летучая мышь» и браслетами «там лилии цветут». (nevsky 152 concept store)
Если бы мы не знали, что принты со слоном для мужской коллекции Louis Vuitton создают братья Чепмен, готовы бы были поклясться, что модный дом посотрудничал с Николаем Копейкиным. Дикий арт — надо брать! (Louis Vuitton)
Дизайнер Артем Шумов нашил спортивные лампасы поверх рукавов и брюк классического костюма — с длинным атласным жилетом в таком будет уместно выйти на вернисаж в «Манеже», а с рюкзаком и кроссовками — на рейв. (JNBY)
Кеды Gucci на головокружительной платформе-радуге можно прописывать как межсезонный антидепрессант, причем как себе, так и окружающим. (nevsky 152 concept store)
В весенней коллекции дизайнеры итальянской марки Agnona дают убедительный урок по истории современного искусств. Гипнотические колорблоки с полотен Марка Ротко, абстрактные хаотичные узоры Джексона Поллока, цветовая палитра Пауля Клее, комиксовый гламур Роя Лихтенштейна — по лукбуку нового сезона Agnona легко запомнить все приемы художников-постмодернистов. Но поданы они не только в тканях вроде кашемира, шелка и кружева, но и в отличной от экспрессионистов мягкой гамме: слоновая кость сменяет светло-розовый, мятный — лимонный, а индиго — кофейный. («Кашемир и шелк»)
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