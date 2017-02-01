В прошлом году японский бренд назначил Кристофа Лемэра креативным директором новой линии Uniqlo U. Теперь помимо коллекций своего бренда Lemaire французский дизайнер выпускает еще две для Uniqlo. Сегодня марка представила полный лукбук второй весенне-летней коллекции. Для мужчин в ней будут джинсовые рубашки, куртки, пиджаки из рубашечной ткани, свитеры и футболки, плащи и тренчкоты, для девушек — комплекты в рабочем стиле, миди-юбки, ветровки пудровых оттенков, рубашки, лаконичные платья и сарафаны.
50 вещей из весенне-летней коллекции Uniqlo U
В наш вишлист попали лаконичные купальники, открытые и закрытые. В коллекции будет и обувь — универсальные для мужчин и женщин кеды и слипоны с резиновыми вставками. Продажи второй коллекции Uniqlo U по всему миру стартуют 17 февраля. В России (в том числе и в Петербурге) вещи будут продаваться ближе к марту. Ценник на вещи из этой линии будет немного выше, чем на основной ассортимент Uniqlo: футболки, боди и рубашки — от 20$, брюки обойдутся в 30$, юбки и платья — от 40$ до 70$.
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