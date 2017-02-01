50 вещей из весенне-летней коллекции Uniqlo U

В наш вишлист попали лаконичные купальники, открытые и закрытые. В коллекции будет и обувь — универсальные для мужчин и женщин кеды и слипоны с резиновыми вставками. Продажи второй коллекции Uniqlo U по всему миру стартуют 17 февраля. В России (в том числе и в Петербурге) вещи будут продаваться ближе к марту. Ценник на вещи из этой линии будет немного выше, чем на основной ассортимент Uniqlo: футболки, боди и рубашки — от 20$, брюки обойдутся в 30$, юбки и платья — от 40$ до 70$.