В Америке женщины борются с запретом на демонстрацию груди в соцсетях, дизайнеры и стилисты кутюрной недели моды показывают, что платья, просвечивающие соски — это нормально. Разбираемся в новой тенденции по порядку.
Грудь напоказ: дань феминизму или модная тенденция?
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Поводом для обсуждения этой темы стало появление Беллы Хадид на маскараде Christian Dior. Супермодель была в платье-корсете из последней коллекции Марии Грации Кьюри, которое полностью просвечивало грудь, при этом наряд выглядел нисколько не пошлым. Тенденция интересная, но выводы делать рано: станет ли голая грудь нормой вечерних аутфитов должна показать церемония «Оскар», которая традиционно задает тренды красной дорожки на год.
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2
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Последние два года публичное оголение трактовалось как социальный протест — особенно в Instagram. Вспомните социальное движение #FreeTheNipple, когда женщины боролись за право выкладывать свои фотографии с голой грудью, как это делают мужчины. Социальная сеть известна строгой политикой в отношении публикаций с обнаженной грудью: жертвами этой цензуры стали Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Грейс Коддингтон, Майли Сайрус и Рианна.
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3
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В весенне-летних коллекциях дизайнеры поддержали это движение: платья и блузки, через которые просвечивались соски, мы видели в коллекция Marc Jacobs, Christian Dior, Alberta Ferretti и даже у консерваторов Fendi.
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4
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Но рекорд по количеству голых моделей поставило шоу Saint Laurent с новым креативным директором Энтонни Ваккарелло. И это не просто призыв дизайнера раздеваться, а отсылка к гениальной фотографии Хельмута Ньютона 1975-го года: две женщины — одна в смокинге Yves Saint Laurent, вторая обнаженная и на каблуках — по задумке Ива Сен-Лорана, олицетворяют противоположные стороны женственности.
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5
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Мода и ирония всегда идут в ногу. И Фиби Файло, креативный директор Celine, хорошо это знает: на парижской неделе моды она пошутила над тенденцией и выпустила модель в корсете с изображением груди.
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Кутюрная коллекция Christian Dior, весна-лето 2017
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Кутюрная коллекция Valentino, весна-лето 2017
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Кутюрная коллекция Christian Dior, весна-лето 2017
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Кутюрная коллекция Valentino, весна-лето 2017
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Кутюрная коллекция Ralph & Russo, весна-лето 2017
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Кутюрная коллекция Valentino, весна-лето 2017
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Dennis Basso, весна-лето 2017
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Кутюрная коллекция Valentino, весна-лето 2017
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6
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Подчеркивание груди — важная тенденция и кутюрной недели моды, которая закончилась в Париже на прошлой неделе: миниатюрные чашечки из викторианской эпохи на шоу Christian Dior, лифчики-тюльпаны на показе Ulyana Sergeenko или глубокие декольте у Chanel.
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7
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Без оголения на неделе высокой моды тоже не обошлось. Трогательные на вид платья-накидки Valentino или наряды принцесс Dior смело обнажали грудь. Впрочем, бренды прекрасно понимают, что это лишь один способов привлечь внимание к коллекции, ведь все эти платья можно носить и с нижним бельем.
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