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Без оголения на неделе высокой моды тоже не обошлось. Трогательные на вид платья-накидки Valentino или наряды принцесс Dior смело обнажали грудь. Впрочем, бренды прекрасно понимают, что это лишь один способов привлечь внимание к коллекции, ведь все эти платья можно носить и с нижним бельем.