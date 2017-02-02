Грудь напоказ: дань феминизму или модная тенденция?

В Америке женщины борются с запретом на демонстрацию груди в соцсетях, дизайнеры и стилисты кутюрной недели моды показывают, что платья, просвечивающие соски — это нормально. Разбираемся в новой тенденции по порядку.

1

Поводом для обсуждения этой темы стало появление Беллы Хадид на маскараде Christian Dior. Супермодель была в платье-корсете из последней коллекции Марии Грации Кьюри, которое полностью просвечивало грудь, при этом наряд выглядел нисколько не пошлым. Тенденция интересная, но выводы делать рано: станет ли голая грудь нормой вечерних аутфитов должна показать церемония «Оскар», которая традиционно задает тренды красной дорожки на год.

  • Белла Хадид в платье Christian Dior

  • Marc Jacobs, весна-лето 2017

  • Fendi, весна-лето 2017

  • Christian Dior, весна-лето 2017

  • Marc Jacobs, весна-лето 2017

  • Vetements, весна-лето 2017

2

Последние два года публичное оголение трактовалось как социальный протест — особенно в Instagram. Вспомните социальное движение #FreeTheNipple, когда женщины боролись за право выкладывать свои фотографии с голой грудью, как это делают мужчины. Социальная сеть известна строгой политикой в отношении публикаций с обнаженной грудью: жертвами этой цензуры стали Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Грейс Коддингтон, Майли Сайрус и Рианна.

3

В весенне-летних коллекциях дизайнеры поддержали это движение: платья и блузки, через которые просвечивались соски, мы видели в коллекция Marc Jacobs, Christian Dior, Alberta Ferretti и даже у консерваторов Fendi.

  • Saint Laurent, весна-лето 2017

  • Celine, весна-лето 2017

  • Saint Laurent, весна-лето 2017

  • Saint Laurent, весна-лето 2017

  • Saint Laurent, весна-лето 2017

  • Christian Dior, весна-лето 2017

  • Sally Lapointe, весна-лето 2017

4

Но рекорд по количеству голых моделей поставило шоу Saint Laurent с новым креативным директором Энтонни Ваккарелло. И это не просто призыв дизайнера раздеваться, а отсылка к гениальной фотографии Хельмута Ньютона 1975-го года: две женщины — одна в смокинге Yves Saint Laurent, вторая обнаженная и на каблуках — по задумке Ива Сен-Лорана, олицетворяют противоположные стороны женственности.

5

Мода и ирония всегда идут в ногу. И Фиби Файло, креативный директор Celine, хорошо это знает: на парижской неделе моды она пошутила над тенденцией и выпустила модель в корсете с изображением груди.

  • Кутюрная коллекция Christian Dior, весна-лето 2017

  • Кутюрная коллекция Valentino, весна-лето 2017

  • Кутюрная коллекция Christian Dior, весна-лето 2017

  • Кутюрная коллекция Valentino, весна-лето 2017

  • Кутюрная коллекция Ralph & Russo, весна-лето 2017

  • Кутюрная коллекция Valentino, весна-лето 2017

  • Dennis Basso, весна-лето 2017

  • Кутюрная коллекция Valentino, весна-лето 2017

6

Подчеркивание груди — важная тенденция и кутюрной недели моды, которая закончилась в Париже на прошлой неделе: миниатюрные чашечки из викторианской эпохи на шоу Christian Dior, лифчики-тюльпаны на показе Ulyana Sergeenko или глубокие декольте у Chanel.

7

Без оголения на неделе высокой моды тоже не обошлось. Трогательные на вид платья-накидки Valentino или наряды принцесс Dior смело обнажали грудь. Впрочем, бренды прекрасно понимают, что это лишь один способов привлечь внимание к коллекции, ведь все эти платья можно носить и с нижним бельем.
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  • Автор: sobaka
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