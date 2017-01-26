Как будет выглядеть новая коллекция Кристофа Лемэра для Uniqlo U?

Будут практичные вещи лаконичного кроя на каждый день: толстовки с капюшоном, рубашки, пуховики, плащи, свитеры и водолазки, а также пиджаки. Коллекция должна появится в магазинах — в том числе и в Петербурге, в ТЦ «Галерея» — весной.