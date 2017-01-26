Как будет выглядеть новая коллекция Кристофа Лемэра для Uniqlo U?

В сети появились новые кадры весенне-летней коллекции Uniqlo U — напомним, креативным директором новой линии японский бренд назначил Кристофа Лемэра. Пока обнародован только мужской лукбук, но по нему уже понятно, что ассортимент останется прежним.
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В сети появились новые кадры весенне-летней коллекции Uniqlo U — напомним, креативным директором новой линии японский бренд назначил Кристофа Лемэра. Пока обнародован только мужской лукбук, но по нему уже понятно, что ассортимент останется прежним.
Будут практичные вещи лаконичного кроя на каждый день: толстовки с капюшоном, рубашки, пуховики, плащи, свитеры и водолазки, а также пиджаки. Коллекция должна появится в магазинах — в том числе и в Петербурге, в ТЦ «Галерея» — весной.
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