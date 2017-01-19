Стартовал конкурс «Новые имена в дизайне-2017»

Журнал «Собака.ru» десятый год изучает портфолио молодых дизайнеров и доказывает, что они могут быть не хуже Демны Гвасалии и Джонатана Андерсона. Мы объявляем старт юбилейного этапа — «Новые имена в дизайне»-2017. Внимание: принять участие в проекте может каждый, кто подготовил коллекцию одежды, обуви, аксессуаров и снял лукбук.

До 20 февраля мы будем собирать заявки на fashion.sobaka.ru, а 21 февраля запустим онлайн-голосование. По его итогам 28 марта мы объявим двух победителей — дизайнера коллекции одежды и линии аксессуаров. Еще 8 финалистов выберут профессионалы индустрии, которых мы представим отдельно.

  • Стилист и телеведущая Саша Федорова в платье Ольги Маляровой, финалистки конкурса «Новые имена в дизайне»-2015

  • Стилист и телеведущая Саша Федорова в платье Ольги Маляровой, финалистки конкурса «Новые имена в дизайне»-2015

За внушительную историю проекта в конкурсе приняли участие больше тысячи дизайнеров из Петербурга, Москвы и регионов России, а также из стран Прибалтики и Грузии. Это мы открыли Сергея Бондарева, Юлию Воробьеву (Turbo Yulia), Наталью Лескову, кутюрного модельера Ольгу Малярову, успешного дизайнера мужской одежды Артема Шумова и Юру Питенина, который одевает Леди Гагу.

  • Показ финалистов «Новые имена в дизайне» со звездными моделями. Смотреть подробнее

  • Показ «Новые имена в дизайне-2014» в рамках St. Petersburg Fashion Week

  • Показ «Новые имена в дизайне-2014» в рамках Aurora Fashion Week

За последние три года наши финалисты представляли свои коллекции на неделях моды Aurora Fashion Week Russia, St. Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg, а победителей онлайн-голосования получали грант на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni. Еще наш традиционный приз — съемка вещей победителей в журнале «Собака.ru»: лицам кампаний молодых дизайнеров за время существования конкурса становились Матильда Шнурова, Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Елена Крыгина, Наталья Гольденберг и другие звезды федеральной величины.

  • Матильда Шнурова примеряет вещи финалистов «Новые имена в дизайне»-2015 в съемке для журнала

  • Саша Федорова примеряет вещи финалистов «Новые имена в дизайне»-2015 в съемке для журнала

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