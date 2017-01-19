Стартовал конкурс «Новые имена в дизайне-2017»

За последние три года наши финалисты представляли свои коллекции на неделях моды Aurora Fashion Week Russia, St. Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg, а победителей онлайн-голосования получали грант на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni. Еще наш традиционный приз — съемка вещей победителей в журнале «Собака.ru»: лицам кампаний молодых дизайнеров за время существования конкурса становились Матильда Шнурова, Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Елена Крыгина, Наталья Гольденберг и другие звезды федеральной величины.