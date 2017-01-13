Вчера в Калининграде прошло самое обсуждаемое шоу недели мужской моды — свою коллекцию показал Гоша Рубчинский. Рассказываем, как это было.
Всё, что нужно знать о шоу Гоши Рубчинского в Калининграде
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Рубчинский подписал контракт с adidas Football на три сезона — как раз до начала Чемпионата мира по футболку, который в 2018 году пройдет в России.
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Шоу новой коллекции прошло в Калининграде (бывшем немецком Кенигсберге), подчеркнув давнюю связь России с немецким брендом: сборные России и СССР всегда носили вещи adidas. Кроме того город прочно связан с футболом — именно в Калининграде находятся одни из старейших в стране футбольных стадионов.
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В интервью BoF Рубчинский рассказал, что есть и еще одна причина организации показа в Калининграде — геополитическая: следить за событиями в небольших городах интереснее, чем, например, за тем, что происходит в Нью-Йорке или в Москве.
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Главная вещь коллекции — пуховик adidas Football x Gosha Rubchinskiy. Дизайнер сделал стеганые парки в красных или черных оттенках с светоотражающими полосками. В совместной линии также будут полосатые свитеры, футбольные майки, худи, бутсы, сумки и кепки. На каждом предмете одежды будет надпись «Футбол» кириллицей.
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Рисунки на свитерах пародируют работы Казимира Малевича, а широкие голубые рубашки с синим галстуком явно скопированы из гардероба участковых.
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Шапки и береты для шоу сделал модельер Стивен Джонс.
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Цены на коллекцию Gosha Rubchinskiy x adidas Football, которая начнет продаваться в июне 2017-го, будут земными — на 20-30% дороже, чем на основную линейку марки. Эндриан Йоффе, президент Comme des Garcons (бренд курирует работы Рубчинского), также сообщил, что в будущем состоится коллаборации Гоши с World Cup.
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