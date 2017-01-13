Всё, что нужно знать о шоу Гоши Рубчинского в Калининграде

Вчера в Калининграде прошло самое обсуждаемое шоу недели мужской моды — свою коллекцию показал Гоша Рубчинский. Рассказываем, как это было. 

1

Рубчинский подписал контракт с adidas Football на три сезона — как раз до начала Чемпионата мира по футболку, который в 2018 году пройдет в России.

2

Шоу новой коллекции прошло в Калининграде (бывшем немецком Кенигсберге), подчеркнув давнюю связь России с немецким брендом: сборные России и СССР всегда носили вещи adidas. Кроме того город прочно связан с футболом — именно в Калининграде находятся одни из старейших в стране футбольных стадионов.

3

В интервью BoF Рубчинский рассказал, что есть и еще одна причина организации показа в Калининграде — геополитическая: следить за событиями в небольших городах интереснее, чем, например, за тем, что происходит в Нью-Йорке или в Москве.

4

Главная вещь коллекции — пуховик adidas Football x Gosha Rubchinskiy. Дизайнер сделал стеганые парки в красных или черных оттенках с светоотражающими полосками. В совместной линии также будут полосатые свитеры, футбольные майки, худи, бутсы, сумки и кепки. На каждом предмете одежды будет надпись «Футбол» кириллицей.

5

Рисунки на свитерах пародируют работы Казимира Малевича, а широкие голубые рубашки с синим галстуком явно скопированы из гардероба участковых.

6

Шапки и береты для шоу сделал модельер Стивен Джонс.
 

7

Цены на коллекцию Gosha Rubchinskiy x adidas Football, которая начнет продаваться в июне 2017-го, будут земными — на 20-30% дороже, чем на основную линейку марки. Эндриан Йоффе, президент Comme des Garcons (бренд курирует работы Рубчинского), также сообщил, что в будущем состоится коллаборации Гоши с World Cup.
Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Рената Литвинова готовит новый спектакль с музыкой Земфиры и костюмами Рубчинского

Instagram дня: Канье Уэст прилетел в Москву

Напульсники и надписи «Русский Ренессанс» в новом лукбуке Gosha Rubchinskiy

Рената Литвинова, Лотта Волкова и Хатуля Авсаджанашвили в списке самых влиятельных людей мира моды

Гоша Рубчинский выпустит свой парфюм

«Русский Ренессанс» на показе Гоши Рубчинского во Флоренции

Гоша Рубчинский представил лукбук весенне-летней коллекции

7 новостей моды, которые вы пропустили из-за праздников