Берет, ветровка и еще 6 ходов, которые мы подсмотрели на мужской неделе моды в Лондоне

Как жить дальше? Ответы мы ищем на мужских неделях моды, которые стартовали в Лондоне. В этом выпуске рубрики «Практикум» разбираемся, как шейный платок, берет и походный рюкзак украсят мужчин в новом сезоне.

Сочетание рубашки и водолазки мы уже видели в женских лукбуках. Необычный союз разнообразит офисный гардероб, а в холодные дни исключит термобелье. Удачные приемы можно подсмотреть у YMC (с клетчатой курткой) и Topshop Design (с жилеткой поверх). 

  • YMC, осень-зима 2017

  • Topshop Design, осень-зима 2017

  • Topshop Design, осень-зима 2017

Coach 1941 взялись переосмыслить мужскую сумку на ремне. С подачи бренда она больше не ассоциируется со школьниками и сочетается с бомберами и кожаными куртками.

  • Coach 1941, осень-зима 2017

  • Coach 1941, осень-зима 2017

Еще два года назад берет носили только наши бабушки, герцогиня Кембриджская и Рианна, а теперь аксессуар стал хитом мужских коллекций. Можно косплеить фронтмена Sex Pistols Джонни Ротена или ориентироваться на фильм «Асса»: единственное, что не стоит перенимать у Бананана в плане стиля — это манеру зачем-то натягивать беет глубоко за уши.

Закрытое горло — популярная и очень здоровая тенденция осенне-зимнего сезона, которая объсняет повальное увлечение дизайнеров и стилистов водолазаками. Еще один симпатичный ход — плотно повязать шарф: женщинам — шелковый, как на показах Chloe и Nina Ricci, мужчинам — платок моряка, как у J. W. Anderson. 

Борсетка реабилитирована: с подачи британки Мартин Роуз маленькая мужская сумка для денег больше не ассоциируется у нас с девяностыми.

  • Martin Rose, осень-зима 2017

  • Martin Rose, осень-зима 2017

Тонкая ветровка — идеальная вещь на весну: он защищает от ветра, дождя, а теперь еще и отлично сочетается не только с беговыми легинсами, но и со свитерами и свитшотами.

Большой милитари-рюкзак с десятками карманов и карабинами теперь не просто практичная вещь, но и остромодная. Эффектнее всего аксессуар будет смотреться с противоположными по смыслу вещами: например, совсем не походной рубашкой, свитером и брюками, как на показе Matthew Miller.

  • Matthew Miller, осень-зима 2017

  • Matthew Miller, осень-зима 2017

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