Берет, ветровка и еще 6 ходов, которые мы подсмотрели на мужской неделе моды в Лондоне

Еще два года назад берет носили только наши бабушки, герцогиня Кембриджская и Рианна, а теперь аксессуар стал хитом мужских коллекций. Можно косплеить фронтмена Sex Pistols Джонни Ротена или ориентироваться на фильм «Асса»: единственное, что не стоит перенимать у Бананана в плане стиля — это манеру зачем-то натягивать беет глубоко за уши.