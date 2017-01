«It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me» — песня Нины Симон на итоговом выходе моделей явно намекала на первую одиночную pre-fall работу Пьерпаоло Пиччоли для Valentino. Напомним, дизайнер почти 25 лет (и 9 из них в Valentino) проработал рука об руку с Марией Грацией Кьюри, которая с этого сезона возглавила Dior. Пиччоли начал делать сольные коллекции — и не разочаровал нас.