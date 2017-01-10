Сумки на века, лимитированные кроссовки, базовые вещи или хиты стритстайла — мы традиционно составляем гид по сезонным распродажам и рассказываем, где покупать хорошие вещи, достойные внимания и капиталовложения.
Гид по распродажам: лимитированные кроссовки, базовые вещи и хиты стритстайла
ДЛТ
В универмаге распродажа стартовала уже после нового года, поэтому есть все шансы, что вещь, которую вы хотели купить целый сезон, останется в нужном размере. Скидки 30% действуют на ассортимент всех этажей, включая детский и первый с аксессуарами. Можно запастись базовыми джинсами, свитерами или футболками по разумным ценам на четвертом этаже, или серьезно вложиться в вещи на все времена — например, в туфли Marni или сумку Celine. А лучше первое и второе.
Б. Конюшенная ул., 21-23
nevsky 152 concept store, Babochka
От 30% (на аксессуары) до 50% (за одежду) снизили цены и бутики Babochka. В распродаже участвуют как молодежные бренды Ami, Palm Angels, Self-Portrait, так и тяжеловесный люкс c платьями Gucci и Valentino, костюмами Loro Piano и Brioni. Бархатные туфли Miu Miu можно купить меньше, чем за 20 тысяч, а вещи из осенне-зимней коллекции Walk of Shame — в районе 7 тысяч. Чтобы не ехать зря, доступные размеры всех этих вещей можно посмотреть в онлайн-магазине.
Невский пр., 152; Невский пр., 153
DayNight, DayNight Lite
В двух мультибрендах скидки выросли до 60% — и ниже уже не будет. Вещи из DayNight Lite будут стоить ненамного дороже, чем в масс-маркете: рубашки Acne — от 7 тысяч рублей, кеды Rag & Bone — в районе 12, а платья Self-Portrait — от 15 до 20. За тяжелым люксом нужно идти в филиал на Малой Посадской — там еще остались туфли Proenza Schouler, жакеты Dries van Noten и платья Stella McCartney.
Наб. Мойки, 59; М. Посадская ул., 6
Au Pont Rouge
В универмаг стоит идти за хитами стритстайла — например, кедами KTZ, уцененными до 10 тысяч рублей, брюками Toga Pulla по цене штанов из Zara или куртками Joyrich за 11 тысяч.
Наб. Мойки, 73
Bosco Di Ciliegi
Со 50-процентными скидками советуем покупать базовые вещи брендов, которые по качеству никогда не подведут: брюки Etro, пиджаки и сорочки Paul Smith или пальто Max Mara.
Невский пр., 11; Большой пр. П. С., 59
Mango
В испанском масс-маркете началась первая волна скидок. Самое время купить простые вещи, которые прослужат не один сезон. Пусть это будут юбки-карандаши, платья на тонких бретельках, тренчкоты и базовые рубашки.
Лиговский пр., 30А (ТЦ «Галерея»)
Monki
В шведском масс-маркете Monki, где цены и без того приятны, также началась распродажа. Теперь топы можно купить за 500 рублей, брюки — около 800, а платья, которые стоили 2000, — в два раза дешевле.
Полюстровский пр., 84 («Европолис»)
Oysho
Базовые комплкты, симпатичные боди, одежда для дома (в том числе бархатные слиперы, в которые незазорно будет отправиться на вечеринку) со скидками до 50%.
Лиговский пр., 30А (ТЦ «Галерея»)
Drop
В сникер-магазине на Невском лимтированные модели отдают за полцены: вязаные Nike Roshe — за 4000 руб., ретро-рейсеры Adidas — за 3000 руб., замшевые Stan Smith — за 3200 руб. Для мужчин и женщин ассортимент равноправен.
Невский пр., 77
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