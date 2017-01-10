Гид по распродажам: лимитированные кроссовки, базовые вещи и хиты стритстайла

Сумки на века, лимитированные кроссовки, базовые вещи или хиты стритстайла — мы традиционно составляем гид по сезонным распродажам и рассказываем, где покупать хорошие вещи, достойные внимания и капиталовложения. 

ДЛТ

В универмаге распродажа стартовала уже после нового года, поэтому есть все шансы, что вещь, которую вы хотели купить целый сезон, останется в нужном размере. Скидки 30% действуют на ассортимент всех этажей, включая детский и первый с аксессуарами. Можно запастись базовыми джинсами, свитерами или футболками по разумным ценам на четвертом этаже, или серьезно вложиться в вещи на все времена — например, в туфли Marni или сумку Celine. А лучше первое и второе.

Б. Конюшенная ул., 21-23

  • Туфли Marni, 29 950 вместо 35 700 руб.

  • Рубашка T by Alexander Wang, 13 350 вместо 19 100 руб.

  • Слиперы Stella McCartney, 22 800 вместо 32 600 руб.

nevsky 152 concept store, Babochka

От 30% (на аксессуары) до 50% (за одежду) снизили цены и бутики Babochka. В распродаже участвуют как молодежные бренды Ami, Palm Angels, Self-Portrait, так и тяжеловесный люкс c платьями Gucci и Valentino, костюмами Loro Piano и Brioni. Бархатные туфли Miu Miu можно купить меньше, чем за 20 тысяч, а вещи из осенне-зимней коллекции Walk of Shame — в районе 7 тысяч. Чтобы не ехать зря, доступные размеры всех этих вещей можно посмотреть в онлайн-магазине.

Невский пр., 152; Невский пр., 153

DayNight, DayNight Lite

В двух мультибрендах скидки выросли до 60% — и ниже уже не будет. Вещи из DayNight Lite будут стоить ненамного дороже, чем в масс-маркете: рубашки Acne — от 7 тысяч рублей, кеды Rag & Bone — в районе 12, а платья Self-Portrait — от 15 до 20. За тяжелым люксом нужно идти в филиал на Малой Посадской — там еще остались туфли Proenza Schouler, жакеты Dries van Noten и платья Stella McCartney.

Наб. Мойки, 59; М. Посадская ул., 6

  • Перчатки Dries Van Noten, 11 500 вместо 21 312 руб. (DayNight)

  • Слипоны Mira Mikati, 12 500 вместо 25 000 руб. (DayNight Lite)

  • Платье Dries Van Noten, 57 300 вместо 114 608 руб. (DayNight)

Au Pont Rouge

В универмаг стоит идти за хитами стритстайла — например, кедами KTZ, уцененными до 10 тысяч рублей, брюками Toga Pulla по цене штанов из Zara или куртками Joyrich за 11 тысяч.

Наб. Мойки, 73

  • KTZ, 11 340 вместо 37 800 руб.

  • Штаны Toga Pulla, 7 440 вместо 21 500 руб.

  • Куртка Joyrich, 11 900 вместо 23 800 руб.

Bosco Di Ciliegi

Со 50-процентными скидками советуем покупать базовые вещи брендов, которые по качеству никогда не подведут: брюки Etro, пиджаки и сорочки Paul Smith или пальто Max Mara.

Невский пр., 11; Большой пр. П. С., 59

  • Paul Smith, 22 750 вместо 45 500 руб.

  • Брюки Etro, 15 000 вместо 29 950 руб.

  • Блуза Max Mara, 13 000 вместо 25 950 руб.

Mango

В испанском масс-маркете началась первая волна скидок. Самое время купить простые вещи, которые прослужат не один сезон. Пусть это будут юбки-карандаши, платья на тонких бретельках, тренчкоты и базовые рубашки.

Лиговский пр., 30А (ТЦ «Галерея»)

  • Рубашка Mango, 999 вместо 2499 руб.

  • Джинсовая рубашка Mango, 1499 руб. вместо 2999 руб.

  • Брюки Mango, 1999 руб. вместо 3499 руб.

Monki

В шведском масс-маркете Monki, где цены и без того приятны, также началась распродажа. Теперь топы можно купить за 500 рублей, брюки — около 800, а платья, которые стоили 2000, — в два раза дешевле.

Полюстровский пр., 84 («Европолис»)

  • Платье Monki, 800 руб.

  • Юбка Monki, 1500 руб.

  • Топ Monki, 500 руб.

Oysho

Базовые комплкты, симпатичные боди, одежда для дома (в том числе бархатные слиперы, в которые незазорно будет отправиться на вечеринку) со скидками до 50%.

Лиговский пр., 30А (ТЦ «Галерея»)

 

  • Бра Oysho, 1299 руб.

  • Боди Oysho, 1499 руб.

  • Тапочки Oysho, 1999 руб.

Drop

В сникер-магазине на Невском лимтированные модели отдают за полцены: вязаные Nike Roshe — за 4000 руб., ретро-рейсеры Adidas — за 3000 руб., замшевые Stan Smith — за 3200 руб. Для мужчин и женщин ассортимент равноправен.

Невский пр., 77

  • Вязаные Nike, 4000 вместо 7999 руб.

  • Замшевые Adidas Stan Smith, 3200 руб.

  • Ретро-кроссовки Nike, 3000 вместо 5999 руб.

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