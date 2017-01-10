Гид по распродажам: лимитированные кроссовки, базовые вещи и хиты стритстайла

ДЛТ

В универмаге распродажа стартовала уже после нового года, поэтому есть все шансы, что вещь, которую вы хотели купить целый сезон, останется в нужном размере. Скидки 30% действуют на ассортимент всех этажей, включая детский и первый с аксессуарами. Можно запастись базовыми джинсами, свитерами или футболками по разумным ценам на четвертом этаже, или серьезно вложиться в вещи на все времена — например, в туфли Marni или сумку Celine. А лучше первое и второе.

Б. Конюшенная ул., 21-23