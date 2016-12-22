В Эрмитаже откроется выставка Маноло Бланика

В Петербург приедет выставка обувщика Маноло Бланика. Открытие экспозиции в Главном штабе запланировано на 28 апреля: в Петербурге 214 пар туфель и 30 авторских рисунков пробудут три месяца, после чего отправятся в Прагу. Экспозицию поделят на шесть разделов: «География», «Материалы», «Сердце», «Природа», «Искусство и архитектура» и «Гала». Будут туфли, вдохновленные работами Пикассо и Матисса, обувь, посвященная историческим личностям или созданная специально для фильмов (например, для «Марии-Антуаннеты» Софии Копполы), или просто красивые пары, о которых вожделела героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу.

 

Выставка Маноло Бланика станет третьей фэшн-экспозицией Эрмитажа за год после ретроспектив Мариано Фортуни и Вячеслава Зайцева. Напомним, также в 2018 году при Эрмитаже откроется Музей моды и костюмы. Идеологом создания музея стала Нина Тарасова, заведующая сектором прикладного искусства отдела русской культуры Эрмитажа.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Главном штабе откроют бесплатную библиотеку

Проект «Диалоги» будет проходить в Академии Штиглица и Александринке

СМИ: Прокуратура проверит Эрмитаж из-за нашумевшей выставки Фабра

Экскурсия «Страхи и фобии Эрмитажа» запустится после скандала вокруг выставки Фабра

Эрмитаж и Главштаб будут работать бесплатно в честь дня рождения музея

Михаил Пиотровский о выставке Фабра: «Мы недооценили уровень ненависти, существующий в обществе»

В РПЦ выступили против выставки Фабра в Эрмитаже

На ноябрьских «Диалогах» в Эрмитаже выступит Константин Бронзит