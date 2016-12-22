В Эрмитаже откроется выставка Маноло Бланика

В Петербург приедет выставка обувщика Маноло Бланика. Открытие экспозиции в Главном штабе запланировано на 28 апреля: в Петербурге 214 пар туфель и 30 авторских рисунков пробудут три месяца, после чего отправятся в Прагу. Экспозицию поделят на шесть разделов: «География», «Материалы», «Сердце», «Природа», «Искусство и архитектура» и «Гала». Будут туфли, вдохновленные работами Пикассо и Матисса, обувь, посвященная историческим личностям или созданная специально для фильмов (например, для «Марии-Антуаннеты» Софии Копполы), или просто красивые пары, о которых вожделела героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу.