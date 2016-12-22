20 небанальных новогодних подарков не дороже 10 000 рублей

Накануне Нового года очереди в магазинах растут, а вопрос подарков близким и друзьям встает острее. Наш директор моды Ксения Гощицкая упростила задачу — и составила подробный гид, где рассказывает, что покупать в рамках заданного бюджета. В этом выпуске — подарки не дороже 10 000 рублей.

  • Фигурка петуха Bulthaup, 6000 руб. (Галерея дизайна / bulthaup)

  • Парфюм «ГОША РУБЧИНСКИЙ», 9500 руб. (Сomme des Garcons)

  • Книга Маттиаса де Леу «Ночной цирк» (издательство «Самокат») 740 руб. («Подписные издания»)

  • Кувшин Squirrel Espigas, 6750 руб. (Галерея дизайна / bulthaup)

  • Подтяжки Dapper, 9900 руб. (Code7)

  • Шарф Bosco Fresh 3500 руб. (Bosco Fresh)

  • Книга «Японские сказки» с рисунками Траугот (издательство «Вита Нова»), 6300 руб. («Подписные издания»)

  • 3D-пазл Петух, 350 руб. (Эрмитажный магазин)

  • «Карты Сальвадора Дали», 1950 руб. (Эрмитажный магазин)

  • Кроссовки Diadora 7480 руб. (superstep.ru)

  • Наручники Incanto 1499 руб. (Incanto)

  • Тапочки Razgulyaev Blagonravova, 8800 руб. (Razgulyaev Blagonravova)

  • Книга рисунков Антуана де Сент-Экзюпери, 2490 руб. (Эрмитажный магазин)

  • Свитер Uniqlo, 1999 руб. (Uniqlo)

  • Подушка Tatyana Parfionova, 8000 руб. (Модный дом Tatyana Parfionova)

  • Свечи Element, 2200 руб. за штуку (Element)

  • Сумка Asya Malbershtein, 9 990 руб. (Asya Malbershtein)

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