Накануне Нового года очереди в магазинах растут, а вопрос подарков близким и друзьям встает острее. Наш директор моды Ксения Гощицкая упростила задачу — и составила подробный гид, где рассказывает, что покупать в рамках заданного бюджета. В этом выпуске — подарки не дороже 10 000 рублей.
20 небанальных новогодних подарков не дороже 10 000 рублей
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Фигурка петуха Bulthaup, 6000 руб. (Галерея дизайна / bulthaup)
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Парфюм «ГОША РУБЧИНСКИЙ», 9500 руб. (Сomme des Garcons)
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Книга Маттиаса де Леу «Ночной цирк» (издательство «Самокат») 740 руб. («Подписные издания»)
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Кувшин Squirrel Espigas, 6750 руб. (Галерея дизайна / bulthaup)
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Подтяжки Dapper, 9900 руб. (Code7)
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Шарф Bosco Fresh 3500 руб. (Bosco Fresh)
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Книга «Японские сказки» с рисунками Траугот (издательство «Вита Нова»), 6300 руб. («Подписные издания»)
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3D-пазл Петух, 350 руб. (Эрмитажный магазин)
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«Карты Сальвадора Дали», 1950 руб. (Эрмитажный магазин)
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Кроссовки Diadora 7480 руб. (superstep.ru)
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Наручники Incanto 1499 руб. (Incanto)
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Тапочки Razgulyaev Blagonravova, 8800 руб. (Razgulyaev Blagonravova)
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Книга рисунков Антуана де Сент-Экзюпери, 2490 руб. (Эрмитажный магазин)
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Свитер Uniqlo, 1999 руб. (Uniqlo)
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Подушка Tatyana Parfionova, 8000 руб. (Модный дом Tatyana Parfionova)
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Свечи Element, 2200 руб. за штуку (Element)
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Сумка Asya Malbershtein, 9 990 руб. (Asya Malbershtein)
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