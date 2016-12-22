20 небанальных новогодних подарков не дороже 10 000 рублей

Накануне Нового года очереди в магазинах растут, а вопрос подарков близким и друзьям встает острее. Наш директор моды Ксения Гощицкая упростила задачу — и составила подробный гид, где рассказывает, что покупать в рамках заданного бюджета. В этом выпуске — подарки не дороже 10 000 рублей.