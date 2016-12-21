50 красивых и практичных подарков на Новый год не дороже 3000 рублей

С бюджетом в три тысячи рублей можно разгуляться: хватит на чайную пару из фарфора ИФЗ и фотоальбом по моде или искусству. Наш выбор — практичные вещи, которые прослужат не один год: кашемировый свитер из Uniqlo, постельное белье Star Wars, интерьерная мелочь для дома или универсальные косметические средства.