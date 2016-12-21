Накануне Нового года очереди в магазинах растут, а вопрос подарков близким и друзьям встает острее. Мы запустили подробный гид, где рассказываем, что дарить в рамках заданного бюджета. В этом выпуске — подарки не дороже 3 000 рублей.
50 красивых и практичных подарков на Новый год не дороже 3000 рублей
С бюджетом в три тысячи рублей можно разгуляться: хватит на чайную пару из фарфора ИФЗ и фотоальбом по моде или искусству. Наш выбор — практичные вещи, которые прослужат не один год: кашемировый свитер из Uniqlo, постельное белье Star Wars, интерьерная мелочь для дома или универсальные косметические средства.
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Носки St. Friday x Artem Krivda, 690 руб. (myfriday.ru)
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Свитер Uniqlo U, 1999 руб. (Uniqlo)
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Парфюмированный гель для душа Burbery, 2350 руб. (ДЛТ)
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Боди-водолазка Blank.Moscow, 2700 руб. («Мыльная белка»)
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Пластинка Эрика Сати, 1490 руб. («Фонотека»)
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Книга How to boil an Egg c сотней яичных рецептов, 3000 руб. («Подписные издания»)
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Крем для бритья Prorasa, 850 руб. (Chop-Chop на Рубинштейна)
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Белье Narvskaya Dostava, 700 руб. («Мыльная белка»)
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Малиновый краб Laboratorium, 300 руб. (Bling Blings)
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Коврик, 1999 руб. (лавка Артемия Лебедева)
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Колье Fiance, 2900 руб. (More)
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Козырек Stella Jean, 1 320 руб. (Babochka Outlet)
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Шампунь Prive, 1600 руб. (aizel.ru)
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Ланчбокс Zakka, 890 руб. (лавка Zakka на 5-ом этаже «Стокманна»)
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Валенки Snegi, 2900 руб. (пространство «Флигель»)
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Мужской тренч Uniqlo U, 2999 руб. (Uniqlo)
Небанально обыграть можно даже стереотипные вещи: носки могут быть классным подарком, если заказать их у локальной марки St. Friday (с надписями «Перемен требуют наши сердца» или «В Эрмитаж за котами»), а свечи в виде гальки бренда Glass Grass украсят любой интерьер.
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Футболка Narvskaya Dostavа, 2000 руб. (8-store)
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Бомбочка для ванны Lush, 370 руб. (Lush)
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Открытка благотворительного проекта «Помогать легко» фонда AdVita, 30 руб. (legko-legko.ru)
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Зажим для денег Muller & Bros., 2000 руб. (Renegade Store)
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Книга «Куда торопятся машины?», 130 руб. («Подписные издания»)
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Увлажняющий крем Kiehl’s для лица в рождественской упаковке, 1990 руб. (Kiehl’s в «Рив Гош»)
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Гольфы St. Friday x Artem Krivda, 690 руб. (myfriday.ru)
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Свеча-галька, 800 руб. (4Dots)
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Помада для мужской укладки Layrite, 1600 руб. (Chop-Chop на Рубинштейна)
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Постельное белье Star Wars, 2860 руб. (wildberries.ru)
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Носки Oysho, 999 руб. (Oysho)
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Шляпа Tom Tailor, 2599 руб. (Tom Tailor)
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Набор кружек The Poundshop, 1800 руб. (Au Pont Rouge)
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Крем для стробинга M.A.C., 3200 руб. (M.A.C.)
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Фитнес-трекер Life 01, 2500 руб. («Республика»)
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Игрушка Talpa Things Дарьи Рудаковой из Петербурга, 2 500 руб. (etsy.com)
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Сухие духи Juniper Ridge для мужчин, 3000 руб. (Code7)
Если времени на поиск нет, выручат электронные сертификаты в AppStore или Apple Music, подписка в библиотеку Bookmate или на образовательные курсы Coursera. А при отсутствии бюджета подарок можно сделать своими руками — например, вот эту бумажную лампу.
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Альбом «Любовь к ботанике», 450 руб. (Hermitage Museum Shop в универмаге Au Pont Rouge)
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Худи Champion, 1950 руб. («Отдел»)
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Матовая помада LimeCrime, 2320 руб. (Lomonosova22)
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Винтажный журнал, 500 руб. (Off)
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Водолазка с надписью «Ясно», 2700 руб. («Отдел»)
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Коврик для йоги Stella McCartney x Adidas, 2990 руб. (Adidas)
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Монополия «Игра Престолов», 3200 руб. (Hasbro)
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Банановый бальзам для губ Tony Moly, 435 руб. (сеть магазинов «Подружка»)
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Платок Levi’s, 1500 руб. (Levi’s)
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Моносерьга Luch Design, 700 руб. («Мыльная белка»)
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Книга «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, 760 руб. («Подписные издания»)
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Занавеска для душа, 989 руб. (лавка Артемия Лебедева)
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Тарелка The Poundshop, 1800 руб. (Au Pont Rouge)
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Постер с эскиза «Клеопатра» Леона Бакста, 2600 руб. (art.com)
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Рубашка Ben Davis, 3000 руб. (Renegade Store)
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Варежки By My Mom, 2500 руб. (@by_mymom)
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Кружка-заварник Monki, 1500 руб. (Monki)
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