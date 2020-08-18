Итальянский бренд обуви Jog Dog выпустил коллекцию осень-зима 2020-2021 для женщин, мужчин и детей

При разработке коллекции дизайнеры Jog Dog переосмыслили цифровое и аддитивное искусство, углубившись в изучение и интерпретацию связи человека с миром диджитал-технологий и художественных работ, созданных при помощи 3D-печати. Влияние трехмерной реальности заметно в главных новинках женской линейки — ботинках и сапогах на массивной, рельефной, структурной подошве.
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Еще среди новых моделей для женщин ботинки на шнуровке Zella, на застежке-велкро Atto и Frontline, на кулиске — Azalea, с объемной подошвой и декором из меха енота Dahlia, а также базовые модели сапог, ботинок и утепленных сникеров на молнии и липучках с переливающейся фактурой и эффектом многослойности текстур.
Мужчинам дизайнеры Jog Dog предлагают носить сапоги с крупной шнуровкой из мембранного текстиля с матовым и глянцевым эффектом. А ботинки Nanoracer декорированы еще и 3D-эмблемой бренда.
В детскую линейку вошли ботинки на шнуровке, молнии и липучках в черном, темно-синем, серебристом, бежево-золотистом, фиолетовом цветах с эргономичной подошвой. Есть и модели с объемными патчами, на которых изображены сердечки, ракеты, космические корабли и надписи: Safe zone, No bad vibes, Danger, One way, Dogs, Jog Dog girl, Caution. Такими же трехмерными патчами украшены и бибуты Lunar Walker L.A.B. Легендарные луноходы в новой интерпретации в сдержанном черном и благородном серебристом цветах, а размеры варьируются от 30-го до 40-го.
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