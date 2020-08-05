В новой коллекции российской марки WHO I AM топы, боди, велосипедки, леггинсы для йоги и всех видов спорта. Состоит HIMALAYAS из двух частей. Первая — цветная, она создана из материала ECONYL, в основе которого нейлоновые отходы, собранные в мировом океане. Такой нейлон можно перерабатывать снова и снова, при этом все положительные качества: тонкость, эластичность, мягкость, он сохраняет. Эта часть коллекции представлена в семи цветах, каждый оттенок рифмуется с одной из семи чакр человека.
Посмотрите арт-съемку коллекции HIMALAYAS by WHO I AM, сделанной из нейлоновых отходов
Вторая часть коллекции выполнена из черной ткани с утягивающим эффектом, похожей на костюмную шерсть. Ткань стала основой для топов, велосипедок, шорт, леггинсов, облегающих комбинезонов, спортивных юбок и платьев.
Арт-съемку для HIMALAYAS by WHO I AM сделал фотограф Дима Черный, который работал над спецпроектами для Chanel, Adidas, Ebay, Under Armour. За макияж и арт-дирекшен отвечала Ксения Валевская, она сотрудничает, например, с проектами Outlaw Moscow, GARAGISME и певицей Катей Кищук.
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