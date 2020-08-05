Посмотрите арт-съемку коллекции HIMALAYAS by WHO I AM, сделанной из нейлоновых отходов

В новой коллекции российской марки WHO I AM топы, боди, велосипедки, леггинсы для йоги и всех видов спорта. Состоит HIMALAYAS из двух частей. Первая — цветная, она создана из материала ECONYL, в основе которого нейлоновые отходы, собранные в мировом океане. Такой нейлон можно перерабатывать снова и снова, при этом все положительные качества: тонкость, эластичность, мягкость, он сохраняет. Эта часть коллекции представлена в семи цветах, каждый оттенок рифмуется с одной из семи чакр человека.