Металлизированные пиджаки и брюки в коллекции Comme des Garçons Homme Plus

Модели показали футуристические костюмы, вдохновленные металлом: пиджаки, узкие укороченные брюки, широкие шорты, крутки, юбки А-силуэта. Металл взят Кавакубо за основу по двум причинам. Во-первых, она часто использует этот материал в своих интерьерах, во-вторых, считает его символом стойкости в период кризиса. Металлизированные элементы вошли даже в повседневные образы. Из под темных курток выглядывали рубашки цвета металлик, лацканы синих и серых костюмов украшали аналогичные элементы, желтые и зеленые комплекты отливали серебристым оттенком.