Boggi Milano продолжает работать над экологичностью своих коллекций. Поэтому главным материалом для новых линеек стал результат переработки целлюлозы, извлеченной из эвкалиптового дерева. Полученное биоразлагаемое волокно — основа брюк, поло, рубашек и курток бренда. Бонусом: такая ткань быстро сохнет и за ней легко ухаживать.
Нанотехнологии и биоразлагаемые волокна в линейках Boggi Milano весна-лето 2020
В линейку B-Tech вошли двубортные и однобортные жакеты с дышащей подкладкой из сетчатой ткани, брюки с защитой от пятен, созданные из полимера, который получен с помощью нанотехнологий, и рубашки Sensitive из ткани с микро-вафельной структурой, облдающей терморегуляцией.
Свитшоты, рубашки поло, футболки, повседневные брюки, трикотаж и куртки-бомберы представлены в другой линейке Boggi Milano. Ее основные цвета — кремовый, серый и бежевый. Кроме того, в линейку входят куртка в стиле сафари из хлопкового нейлона, вязанные жилеты, тренчи с подкладкой и кроссовки из кожи и технических тканей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.