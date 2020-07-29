Нанотехнологии и биоразлагаемые волокна в линейках Boggi Milano весна-лето 2020

Свитшоты, рубашки поло, футболки, повседневные брюки, трикотаж и куртки-бомберы представлены в другой линейке Boggi Milano. Ее основные цвета — кремовый, серый и бежевый. Кроме того, в линейку входят куртка в стиле сафари из хлопкового нейлона, вязанные жилеты, тренчи с подкладкой и кроссовки из кожи и технических тканей.