Линия Unity, с которой PUMA начинает новый сезон, — реверанс спортивному наследию бренда и силе спорта, которая призвана объединять.
Puma представила унисекс коллекцию и запустила спортивный клуб в России
В коллекции представлены костюм TFS из водоотталкивающей ткани, черная и белая футболки TFS с надписью «AUF ALLEN FÜNF KONTINENTEN» («НА ВСЕХ ПЯТИ КОНТИНЕНТАХ»), классический рюкзак, панамы и, конечно, кроссовки: Future Rider, Ralph Sampson, RS-2K, RS-X3 и Cali Sport. У каждой модели кроссовок нейтральный базовый дизайн, дополненный цветовыми акцентами синего, красного, желтого и зеленого оттенков.
Параллельно со стартом продаж коллекции в России, свою работу начинает Unity Athletic Club — диджитал спортивный клуб, в котором можно заниматься любым видом спорта и объединяющий людей даже на расстоянии. Это совместная инициатива PUMA и бренда Outlaw Creative. Они сотрудничали и раньше — выпускали коллекции к олимпийским играм в Пхочане, чемпионату мира по футболу и в делали международный коллаб Outlaw Moscow x PUMA.
Социальная активность PUMA на этой инициативе не заканчивается. Бренд пожертвуют в общей сложности около 200 000 долларов США в Фонд солидарности для помощи в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Коллекция Unity доступна в России с 29 июля.
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