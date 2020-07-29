Puma представила унисекс коллекцию и запустила спортивный клуб в России

Параллельно со стартом продаж коллекции в России, свою работу начинает Unity Athletic Club — диджитал спортивный клуб, в котором можно заниматься любым видом спорта и объединяющий людей даже на расстоянии. Это совместная инициатива PUMA и бренда Outlaw Creative. Они сотрудничали и раньше — выпускали коллекции к олимпийским играм в Пхочане, чемпионату мира по футболу и в делали международный коллаб Outlaw Moscow x PUMA.