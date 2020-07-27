Вирджил Абло сделал лимитированную коллекцию стаканов с Baccarat, 100 из них представлены в России

В России представлены 100 хрустальных стаканов из коллекции, в Петербурге их можно найти в ДЛТ. Стаканы созданы в формате take away, подходят для многоразового использования, дополнены крышкой и трубочкой. Всего стаканов 4000, каждый пронумерован.