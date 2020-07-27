Креативный директор мужского направления Louis Vuitton, основатель бренда Off-White и французский хрустальный бренд показали результат своей коллаборации — линию предметов для дома Crystal Clear.
Вирджил Абло сделал лимитированную коллекцию стаканов с Baccarat, 100 из них представлены в России
Вошли в нее стаканы и вазы из матового прозрачного хрусталя с вертикальной минималистичной гравировкой, вдохновленные первой масштабной персональной выставкой Вирджила Абло Figures of Speech в Музее современного искусства Чикаго в 2019 году.
В России представлены 100 хрустальных стаканов из коллекции, в Петербурге их можно найти в ДЛТ. Стаканы созданы в формате take away, подходят для многоразового использования, дополнены крышкой и трубочкой. Всего стаканов 4000, каждый пронумерован.
Французский хрустальный бренд Baccarat не первый раз сотрудничает с известным дизайнером. Коллекции для бренда создавали Арик Леви, Андре Путман, Марсель Вандерс, Микеле де Лукки, Кензо Такада, Этторе Соттсасс, Хайме Айон, Филипп Старк.
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