Дизайнер и основатель марки House of Leo Леонид Алексеев уверен: путешествовать можно и не выходя из дома, главное — фантазия. Достаточно нарисовать живописные пейзажи, море и пальмы. Как, например, для съемки лукбука House of Leo весна-лето 21. Новая линия повседневной мужской одежды вдохновлена поездками и фигурой художника, благодаря которому все реально.
Путешествуйте не выходя из дома: посмотрите коллекцию House of Leo весна-лето 21
В коллекцию вошли плащи и куртки из хлопкового денима и бархата с ассиметричной застежкой и карманами на полочке похожей на передник художника, свитшоты с объемными рукавами из хлопкового трикотажа и сатина, хлопковые рубашки с накладными карманами, напоминающие о гавайских пальмах, сорочки из тонкого хлопкового батиста без рукавов, футболки с живописными принтами, дорожные костюмы: бомбер с молнией и брюки на кулиске из хлопкового денима, трикотажные джемперы из шерсти мериноса неотбеленных естественных оттенков и многоцветный джемпер связанный в технике «интарсия», отсылающий к пейзажам, которые видно из окна самолета. В качестве аксессуаров — тубусы для воды и кожаные сумки. Рисунки на них — не просто принты, а татуировки авторства петербургского тату-мастера Тимура Война Кошки.
При создании линии весна-лето 21 использовались натуральные ткани, окрашенные в акварельные и гуашевые оттенки органическими видами красителей. И, конечно, отличительная особенность производства House of Leo — ручной труд и экологичность.
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