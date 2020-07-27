В коллекцию вошли плащи и куртки из хлопкового денима и бархата с ассиметричной застежкой и карманами на полочке похожей на передник художника, свитшоты с объемными рукавами из хлопкового трикотажа и сатина, хлопковые рубашки с накладными карманами, напоминающие о гавайских пальмах, сорочки из тонкого хлопкового батиста без рукавов, футболки с живописными принтами, дорожные костюмы: бомбер с молнией и брюки на кулиске из хлопкового денима, трикотажные джемперы из шерсти мериноса неотбеленных естественных оттенков и многоцветный джемпер связанный в технике «интарсия», отсылающий к пейзажам, которые видно из окна самолета. В качестве аксессуаров — тубусы для воды и кожаные сумки. Рисунки на них — не просто принты, а татуировки авторства петербургского тату-мастера Тимура Война Кошки.