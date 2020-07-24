Кафтаны и геометрические мотивы: летняя линия Gérard Darel

Дом Darel показал, как гармонично миксовать эстетику разных культур: от африканской до индийской. Вещи из коллекции вдохновлены национальными особенностями стран. Тут и румынские блузы, и льняные кафтаны, и культовые джинсы Anna, и платки-галстуки, и английское кружево, и геометрические мотивы.