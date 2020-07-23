Яркие цвета и микс фактур в летней коллекции MAJE

И все благодаря миксу фактур: в коллекции MAJE деним объединился с атласом и спортивными материалами, кружево с кожей, твид с хлопком. Результатом стали пышные юбки, платья А-силуэта, джинсовые куртки, шорты, пончо, костюмы, шелковые топы. Цветовая палитра варьируется от яркой фуксии до природных и песочных оттенков. Главные аксессуары - трапецевидные и круглые сумки, а также сумка для телефона, холдеры для бутылки и губной помады.

Summer Sale в Maje в бутиках и на сайте.