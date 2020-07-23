Levi’s создали коллаборацию с комиксами Peanuts про пса Снупи

Принты коллаборации — оммаж комиксам Peanuts про пса Снупи, которые выходили с 1950 года по 2000. Над принтами работала команда автора этой серии, художника-карикатуриста Чарльза Шульца. На них Снупи отбивает теннисную подачу, играет в футбол, гоняется за своим другом, дятлом Вудстоком, катается на скейтборде. В общем, живет такой насыщенной-спортивной, которой можно позавидовать.