Принты коллаборации — оммаж комиксам Peanuts про пса Снупи, которые выходили с 1950 года по 2000. Над принтами работала команда автора этой серии, художника-карикатуриста Чарльза Шульца. На них Снупи отбивает теннисную подачу, играет в футбол, гоняется за своим другом, дятлом Вудстоком, катается на скейтборде. В общем, живет такой насыщенной-спортивной, которой можно позавидовать.
Levi’s создали коллаборацию с комиксами Peanuts про пса Снупи
В коллекцию вошли футболки с принтами, двусторонние панамы с изображением Снупи, оверсайз свитшоты, окрашенные по технологии «garment dye», в золотистом, желтом, зеленом, травянистом оттенках и цвете фуксия, а также спортивный костюм, который был вдохновлен официальной формой Олимпийской сборной США 1984 года, созданной Levi’s.
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