В линию вошли длинные платья с цветочными принтами и без, корсеты, костюмы двойки, юбки и сапоги. Главный аксессуар Dior Cruise 2021 — косынки. Они отсылают к объекту вдохновения Марии Грации Кьюри — провинциальному городу Лечче в регионе Апулия. Эстетика провинции прослеживается во всей коллекции.
Платья в пол и косынки: в итальянском городе Лечче прошел показ женской круизной коллекции Dior
Шоу прошло без зрителей, за музыкальное сопровождение отвечал оркестр, а модели ходили среди танцоров. Показы Марии Грации Кьюри — это всегда не только демонстрация коллекции, но и заявление, без него не обошлось и в этот раз. Фасад здания, на площади возле которого состоялось шоу, украшали вдохновляющие надписи. Дополнял их очень яркий сет-дизайн.
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