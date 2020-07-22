Платья в пол и косынки: в итальянском городе Лечче прошел показ женской круизной коллекции Dior

Шоу прошло без зрителей, за музыкальное сопровождение отвечал оркестр, а модели ходили среди танцоров. Показы Марии Грации Кьюри — это всегда не только демонстрация коллекции, но и заявление, без него не обошлось и в этот раз. Фасад здания, на площади возле которого состоялось шоу, украшали вдохновляющие надписи. Дополнял их очень яркий сет-дизайн.