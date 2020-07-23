Мы отсмотрели все минувшие показы виртуальных Недель моды: кутюрных, женских, мужских, и отдельные офлайновые шо, и нам есть что сказать. Если коротко: объемные рукава остаются, а пиджаки объединяются с леггинсами.
Обрубленные плечи, арт, микс домашнего и уличного: топ тенденций по следам Недель моды
Обрубленные плечи
Не пугайтесь, речь идет об одежде. Ряд брендов показали топы, пиджаки, футболки, рубашки без рукавов. Некоторые — даже с подплечниками, например, у Versace. Тенденция применима как к женским, так и мужским вещам — это доказывают Off-White, Rick Owens и Moschino.
Микс домашнего и уличного
Стирание границ между одеждой для дома и офиса по сути только началось (изоляция, привет!), так что у вас есть возможность первыми подстроить эту тенденцию под себя. Дизайнеры пока сами достаточно аккуратно интерпретируют новые нормы жизни. Лучше всех получилось объединить домашнее и офисные вещи, пожалуй, у Миуччи Прада.
Арт на одежде
Принты в виде картин художников украсили многие коллекции, причем мужские. Так Ким Джонс показал работы современного портретиста Амоако Боафо из Ганы на свитерах и водолазках Dior, на рубашках и платьях бренда Lemaire замечены творения представителя наивного искусства Мартина Рамиреса, на блузах и юбках Lanvin — иллюстрации авторства графика эпохи ар-деко Эрте, а Джонатан Андерсон обратился к творчеству американского иллюстратора Пола Кадмуса и поместил его картину на свитер Loewe. Причем на этом сотрудничество Андерсона с артом не закончилось — маски для собственного бренда дизайнера создали художники Пол Англад и Бертжан Пот.
Платки
Аксессуар и раньше активно использовали дизайнеры, но в этом сезоне засилие платков. Их носят женщины и мужчины, на шее и на голове, под и поверх пиджаков, блузок, водолазок. И если в эстетике Алессандро Микеле и Gucci платки органичны, то для Max Mara, скорее, необычны. Благо, вариации ношения позволяют подстраивать аксессуар под любое визуальное видение и для любых целей.
Микс материалов
В одной вещи могут встретиться от двух до четырех разных материалов. Хороший пример лоскутного шитья показал Джонатан Андерсон в мужской коллекции для J.W.Anderson и Loewe, а также Доменико Дольче и Стефано Габбана. А бренд Salvatore Ferragamo объединил в платье из линии Resort замшу и вязанные элементы.
Костюмы, декорированные завязками
Как освежить привычные костюмы показали бренды Salvatore Ferragamo и Jacquemus. Оказалось, что все довольно просто — нужно добавить к ним элементы в виде завязок.
Объемные рукава
Или рукава-фонарики. Тенденция прошлого сезона закрепилась и в этом. От объемных рукавов не отказываются Valentino, Jacquemus, Loewe и GmbH. И если раньше эта тенденция прослеживалась только в женских коллекция, то теперь ее облюбовали и мужчины.
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