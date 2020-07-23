Обрубленные плечи, арт, микс домашнего и уличного: топ тенденций по следам Недель моды

Платки

Аксессуар и раньше активно использовали дизайнеры, но в этом сезоне засилие платков. Их носят женщины и мужчины, на шее и на голове, под и поверх пиджаков, блузок, водолазок. И если в эстетике Алессандро Микеле и Gucci платки органичны, то для Max Mara, скорее, необычны. Благо, вариации ношения позволяют подстраивать аксессуар под любое визуальное видение и для любых целей.