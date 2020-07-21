Для коллекции осень-зима 20-21 креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли создал 14 платьев. Главный цвет кутюрной линии Valentino — белый. Именно в нем выполнено большинство платьев: фактурных, с воланам, объемными рукавами-фонариками, бантами и перьями. Засилие белого Пьерпаоло Пиччоли разбавил блестящими металлизированными образами с капорами. А некоторые платья дополнил головными уборами и высокими перчатками.
Воланы, перья и высокие перчатки в кутюрной коллекции Valentino
Шоу состояло из двух частей. Первая была больше похожа на перформанс — модели парили в невесомости, а платья украшали проекции кадров природы авторства британского фэшн-фотографа, фотографа-документалиста, режиссера и клипмейкера Ника Найта. Вторая часть шоу выглядела уже как традиционный показ с подробной демонстрацией коллекции.
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