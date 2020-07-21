Воланы, перья и высокие перчатки в кутюрной коллекции Valentino

Шоу состояло из двух частей. Первая была больше похожа на перформанс — модели парили в невесомости, а платья украшали проекции кадров природы авторства британского фэшн-фотографа, фотографа-документалиста, режиссера и клипмейкера Ника Найта. Вторая часть шоу выглядела уже как традиционный показ с подробной демонстрацией коллекции.