Прогрессивный фэшн-бренд BABOCHKA запустил (пока до конца лета, но могут и продлить!) pop-up store в Репино с новинками от Valentino, Loro Pianа и Gucci, digital-экранами и услугами портных и стилистов.
В поселке Репино открылся pop-up store BABOCHKA
Чтобы изголодавшиеся фэшениста не скучали без модных новинок, команда BABOCHKA открыла импровизированный pop-up store в самом центре загородной жизни под Петербургом – в поселке Репино. Теперь светские персоны, которые самоизолировались на целительном берегу Финского залива, могут обзавестись хитами капсульных коллекций от Valentino, Loro Pianа, Loewe, Miu Miu, Stella McCartney, Givenchy, Gucci и Off-White.
Коллекция pop-up store состоит из самых необходимых позиций для отдыха на море: спортивного, casual и коктейльного выхода на открытом воздухе. В пространстве ярко-зеленого куба, которое напоминает нам об эко-повестке, можно примерить летние костюмы, платья-рубашки, трендовые велосипедки, свободные миди и захватить легкие плащи, если с моря подул ветер. К лукам здесь же подберут обувь – от белоснежных сникерсов и шлепанцев до сандалий без каблуки или на танкетке, – и необходимые на пляже аксессуары: панамы, бейсболки и соломенные сумки.
BABOCHKA в Репино оснащен digital-экранами, с помощью которых можно ознакомиться с коллекциями всех бутиков, оформить заказ в интернет-магазине babochka.ru и организовать примерку. Также здесь можно воспользоваться услугами портных и стилистов.
Pop-up store BABOCHKA, Нагорная ул., 1, (пос. Репино, ресторан «Шаляпин»), babochka.ru
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