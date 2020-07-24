В поселке Репино открылся pop-up store BABOCHKA

Коллекция pop-up store состоит из самых необходимых позиций для отдыха на море: спортивного, casual и коктейльного выхода на открытом воздухе. В пространстве ярко-зеленого куба, которое напоминает нам об эко-повестке, можно примерить летние костюмы, платья-рубашки, трендовые велосипедки, свободные миди и захватить легкие плащи, если с моря подул ветер. К лукам здесь же подберут обувь – от белоснежных сникерсов и шлепанцев до сандалий без каблуки или на танкетке, – и необходимые на пляже аксессуары: панамы, бейсболки и соломенные сумки.