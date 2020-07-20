Редакция «Собака.ru» собрала представителей направления «петербуржский минимализм», которые не отказываются от простых форм и выдержанных оттенков несмотря ни на что. На них не влияют тренды на избыточность, сумасшедшие восьмидесятые и гипертрофированные девяностые.
Меньше значит больше: 7 минималистичных марок из Петербурга
Несмотря на капсульный подход, у марки уже есть бестселлеры, которые периодически sold out (о чем свидетельствуют сторис в Instagram-аккаунте бренда). Среди них, например, сумка-шоппер, топы на бретелях, широкие брюки с высокой талией и хлопковое платье. Кроме одежды марка предлагает кольца, созданные, конечно, в соответствии с канонами минимализма.
Начинала марка с создания верхней одежды – пуховиков премиум-сегмента, но переосмыслила свое позиционирование. Основательница FLG studio Дина Малышева обратилась к философии вневременной эстетики и простым формам, поменяв не только ДНК-марки, но и ее ассортимент. Сейчас он состоит из кожаных плащей, тренчей классических силуэтов с подстежками из гусиного пуха, платьев из шелка, костюмов из органзы, сумок и обуви. Вещи из коллекции 2020 выходят дропами каждые две недели.
Дизайнер Flor et Lavr — лауреат премии « ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Фрол Буримский — создатель кутюрного минимализма. А еще трендсеттер, выпустивший коллекцию, вдохновленную Каргополем, городом в Архангельской области, до того, как внутренний туризм стал мейнстримом.
Молодая марка специализируется на обуви из натуральной кожи. Homies предугадали тенденцию на стирание границ между домашними и уличными вещами и работают с такой философией с момента своего основания. Кроме минималистично обуви бренд выпускает кейсы для украшений (популярные среди фэшн-инфлюенсеров), косметички, картхолдеры, холдеры для документов.
Если вы думали, что стритвир не может быть минималистичным, то ошибались. Наравне с платьями, сарафанами и тренчами свободного кроя, здесь сдержанные удлиненные футболки, худи, куртки и жилеты. Gazō разбивает еще один стереотип: минимализм и принты несовместимы. Рубашки в клетку и с герметичным орнаментом, платья в мелкий горох: шах и мат, обыватели!
История об интеллигентной женственности — такое мы слышали в позиционировании Celine времен Фиби Файло. Дизайнер марки Ханна Хмелева явно работает по заветам одной из самых знаменитых представительниц минимализма. Бонусом — вещи Myséasons из струящихся материалов, например, шелка.
Одна из главных сумок лета, безусловно, творение сестер Олсен — ассиметричная, гладкая, на небольшой ручке бренда The Row. Но если до нее сейчас не достать, предлагаем поддержать петербургского производителя. Тем более, что в основе марки не только лаконичность, но и функциональность.
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