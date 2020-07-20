Меньше значит больше: 7 минималистичных марок из Петербурга

FLG studio

Начинала марка с создания верхней одежды – пуховиков премиум-сегмента, но переосмыслила свое позиционирование. Основательница FLG studio Дина Малышева обратилась к философии вневременной эстетики и простым формам, поменяв не только ДНК-марки, но и ее ассортимент. Сейчас он состоит из кожаных плащей, тренчей классических силуэтов с подстежками из гусиного пуха, платьев из шелка, костюмов из органзы, сумок и обуви. Вещи из коллекции 2020 выходят дропами каждые две недели.