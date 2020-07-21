«Вы будто застреваете в мгновении между прохладой и сексуальностью»: посмотрите рекламу мази «Звездочка» в стиле роликов премиум-брендов

Новый рекламный ролик бальзама серии «Золотая звезда» — лекарственных средств, разработанных в Демократической Республике Вьетнам в 1954 году и используемых в лечебных и профилактических целях в СССР с 1975 года — сняли и выложили авторы YouTube-канала «Громкие рыбы». Слоган рекламы легендарной «Звездочки» гласит: «Свежесть и новая жизнь», он отсылает к фразам из промо люксового парфюма. Кроме слов тут еще и другие атрибуты рекламы премиум-брендов — герой на кабриолете, парящая вневесомости девушка, томная озвучка.

Это видео, как и ролик «Чебоксарского трикотажа» до него, доказывает — снять дорого-богато и в соответствии с тенденциями можно что угодно. А подставьте слово «несогласованная» и рекламе гарантированы просмотры.