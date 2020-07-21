«Вы будто застреваете в мгновении между прохладой и сексуальностью»: посмотрите рекламу мази «Звездочка» в стиле роликов премиум-брендов

«Вы будто застреваете в мгновении между прохладой и сексуальностью», «Аромат, построенный на противоречии», «Классика, знакомая каждому». Нет, это не слоганы из рекламных кампаний дорогих духов — это реклама легендарной мази «Звездочка» в стиле роликов премиум-брендов. Создателей промо-видео «Чебоксарского трикотажа» уже не остановить. Люксометр зашкаливает — посмотрите сами!
Новый рекламный ролик бальзама серии «Золотая звезда» — лекарственных средств, разработанных в Демократической Республике Вьетнам в 1954 году и используемых в лечебных и профилактических целях в СССР с 1975 года — сняли и выложили авторы YouTube-канала «Громкие рыбы». Слоган рекламы легендарной «Звездочки» гласит: «Свежесть и новая жизнь», он отсылает к фразам из промо люксового парфюма. Кроме слов тут еще и другие атрибуты рекламы премиум-брендов — герой на кабриолете, парящая вневесомости девушка, томная озвучка.
Это видео, как и ролик «Чебоксарского трикотажа» до него, доказывает — снять дорого-богато и в соответствии с тенденциями можно что угодно. А подставьте слово «несогласованная» и рекламе гарантированы просмотры.
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