Башкирский традиционный орнамент, бархат и воланы на юбках в новой курортной коллекции WOS

Переосмысление локальных кодов — не новая тема для дизайнера и основателя марки Walk of Shame. Андрей Артемов уже работал с традициями и национальными паттернами. Он обращался к ним еще во время учебы на дизайнера костюма. Народность — лейтмотив и новой коллекции WOS, вдохновением для которой стали вышивка, орнамент и элементы одежды башкирского костюма.