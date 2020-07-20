Переосмысление локальных кодов — не новая тема для дизайнера и основателя марки Walk of Shame. Андрей Артемов уже работал с традициями и национальными паттернами. Он обращался к ним еще во время учебы на дизайнера костюма. Народность — лейтмотив и новой коллекции WOS, вдохновением для которой стали вышивка, орнамент и элементы одежды башкирского костюма.
Башкирский традиционный орнамент, бархат и воланы на юбках в новой курортной коллекции WOS
Национальная вышивка вообще объединяет всю линию, она на юбке и на вещах из хлопка с полосатым принтом. Орнамент практически полностью сохранен в своем оригинальном виде и цветах. Это «бараньи рога» — символ плодородия и скотоводства.
В тренчах с рукавами-буфами угадывается силуэт национального платья невесты, в вертикальных воланах — башкирская традиция настрачивать воланы на юбки, в проймах декальте на трикотаже и платьях — изгиб башкирской монисто, в палитре трикотажа — окрас народных бархатных жилетов. Среди материалов линии WOS Resort21 хлопок, шелк, органический переработанный трикотаж, трикотаж лапша.
Лукбук коллекции WOS Resort 21 снимала фотограф из Петербурга Полина Твердая. Марка WOS представлена в Петербурге, в бутике Babochka.
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