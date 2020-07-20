Микс Парижа и Нью-Дели в летней коллекции Sandro

Яркие оттенки находят свое отражение и в цветочных принтах — бутоны украшают брюки, блузы и платья. Еще дизайнеры Sandro настоятельно рекомендуют не забывать этим летом о галстучных и платочных принтах, рубашках в полоску из мягкого поплина с денимом, золотой вышивке на парче и шелке с кружевом.