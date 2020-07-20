Вдохновленная Индией цветовая палитра линии объединяет оттенки фуксии, лилового, охры и шафрана с песочными и бежевыми.
Микс Парижа и Нью-Дели в летней коллекции Sandro
Яркие оттенки находят свое отражение и в цветочных принтах — бутоны украшают брюки, блузы и платья. Еще дизайнеры Sandro настоятельно рекомендуют не забывать этим летом о галстучных и платочных принтах, рубашках в полоску из мягкого поплина с денимом, золотой вышивке на парче и шелке с кружевом.
Чтобы уравновесить влияние Индии, добавляем немного классики — знаковые блейзеры Sandro и твидовые сеты. К тому же, это must have на случай, если станет ветрено.
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