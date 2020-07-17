Креативный директор Gucci назвал свою свежую коллекцию «Эпилог», обозначив окончание одного этапа в моде и начала другого — этапа искренности и открытости индустрии.
Много цветов, ретро, вельвет и платки в коллекции Gucci Resort 2021
На прошлом шоу Микеле показывал зрителям процесс подготовки к показу, пустив их за кулисы, в этот раз — сделал моделями команду дизайнеров бренда. Чем окончательно стер границу между сценой и бэкстейджем и подчеркнул изменения в социальном и фэшн-контексте.
Сама коллекция вторит направлению, которое Микеле задал пять лет назад (когда только пришел в Gucci). Это гендерно-нейтральные вещи с цветочными и абстрактными принтами, костюмы, отсылающие к семидесятым годам, платья-рубашки в ретро стиле, шейные и головные платки, шубы, вельветовые брюки, клетчатые пальто и тренчи.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.