Много цветов, ретро, вельвет и платки в коллекции Gucci Resort 2021

Сама коллекция вторит направлению, которое Микеле задал пять лет назад (когда только пришел в Gucci). Это гендерно-нейтральные вещи с цветочными и абстрактными принтами, костюмы, отсылающие к семидесятым годам, платья-рубашки в ретро стиле, шейные и головные платки, шубы, вельветовые брюки, клетчатые пальто и тренчи.