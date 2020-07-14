Prada представили мужскую коллекцию весна-лето 2021 и женскую круизную линию 2021, переосмыслив градации между строгим офисным луком, домашней одеждой и униформой.
Prada показали мужскую коллекцию весна-лето 2021 и женскую круизную линию
Миучча Прада уверена: пандемия стерла четкие границы между офисной и домашней одеждой. Новые коллекции Prada фиксируют переход от строгих силуэтов сначала к униформе, затем к спортивным домашним вещам, а под конец и вовсе к нижнему белью.
В мужской коллекции бренда весна-лето 2021 костюмы, как классические, так и на манер рабочей формы, вязанные кардиганы, шорты. Женская круизная линия 2021 состоит из пиджаков, юбок, объемных платьев и спортивных леггинсов.
Digital-показ прошел в формате фильма Show That Never Happened из пяти глав. Над ними работали пять фотохудожников: Юрген Теллер, Теренс Нэнс, Джоанна Пиотровска, Вилли Вандерперре, Мартина Симс. Каждый показал собственную интерпретацию коллекции Prada, не обошлось и без традиционного дефиле моделей и поклона креативного директора бренда Миуччи Прада.
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