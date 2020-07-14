Prada показали мужскую коллекцию весна-лето 2021 и женскую круизную линию

Миучча Прада уверена: пандемия стерла четкие границы между офисной и домашней одеждой. Новые коллекции Prada фиксируют переход от строгих силуэтов сначала к униформе, затем к спортивным домашним вещам, а под конец и вовсе к нижнему белью.