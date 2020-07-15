Молодой петербургский бренд Le Pompon стилиста Анны Бахаревой — это не просто аксессуары: манишки, воротнички, манжеты, отдельные рукава, а марка с проработанной идеологией, историей и видением. ДНК ее бренда — это дореволюционные фотографии, найденные дизайнером в антикварных магазинах и на блошиных рынках Петербурга. Именно героини этих снимков, их истории, взгляд, стать и осанка стали вдохновением для дизайнера.
Знакомьтесь, марка одежды Le Pompon, вдохновленная дореволюционными снимками Петербурга
Первая коллекция называется «Девушка из Питера», она о любимом городе, в который Анна Бахарева переехала из Москвы. Съемку проводили в бывшем доходном доме издателя газеты «Речь» Юлиана Бака на Кирочной улице, а вещам бренда создательница дала имена значимых для нее мест. Например, пелерина «Мойка 112» названа в честь известного дома Шретера с эркерными окнами на Новую Голландию, где жила дизайнер при переезде в Петербург. А воротник-гюйс «Ветер над Невой» отсылает к любимой Анной морской теме. Прозрачные шелковые рукава-болеро «Самая белая ночь», пояс-рукава «Дача в Комарово», пелерина из хлопка молочного цвета «Выпускница Смольного» — в каждой вещи своя история.
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Это маленькая часть моей коллекции фотографий начала прошлого века, найденных в антикварных лавочках и блошином рынке на Уделке (оттуда кстати самые любимые, странные и удивительные находки). При создании первой коллекции основным вдохновением стали именно они - у нас есть матросский воротничок-гюйс, пелерина, похожая на форму "смолянок" - учениц института благородных девиц в Петербурге, оборки, манишки, пышные рукава, подъюбники. На сайте уже представлен полный ассортимент этих вещей - все можно заказать через него или написав в директ.
Анна Бахарева предлагает сочетать аксессуары Le Pompon не только с романтичными платьями и блузами, но и с джинсами, футболками и другими повседневными предметами гардероба: «Женский гардероб в последние годы очень упростился, мы обросли бежево-серой базой, а каблук перешел в область особого случая, потому что мы живем очень быстро и удобство стало важнее. Чем менее вы романтичны и проще одеваетесь, тем лучше будет смотреться контраст оборок, джинсы и кед, тем тоньше ирония и игра».
Иронию, эмпатию и искренность можно уверенно назвать новой нормой, которая окончательно закрепилась в модной индустрии в 2020 году. Le Pompon — продукт той самой «новой этики», которую мы всем миром так старательно лепим и формируем последние годы. И несмотря на экономический кризис, неопределенность и скептические прогнозы инсайдеров индустрии, лозунг «Самое лучшее время — это сегодня!», с которым Анна опубликовала первый пост бренда, не потерял своей актуальности, а оброс новыми смыслами.
Кроме того, середина лета в Петербурге — повод надеть воздушные рукава-болеро «Самая белая ночь», включить композицию «Музыка дождя» Пирогова из фильма Питер FM и наблюдать за разводкой мостов в одном из лучших городов на земле.
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