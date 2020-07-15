Знакомьтесь, марка одежды Le Pompon, вдохновленная дореволюционными снимками Петербурга

Иронию, эмпатию и искренность можно уверенно назвать новой нормой, которая окончательно закрепилась в модной индустрии в 2020 году. Le Pompon — продукт той самой «новой этики», которую мы всем миром так старательно лепим и формируем последние годы. И несмотря на экономический кризис, неопределенность и скептические прогнозы инсайдеров индустрии, лозунг «Самое лучшее время — это сегодня!», с которым Анна опубликовала первый пост бренда, не потерял своей актуальности, а оброс новыми смыслами.

Кроме того, середина лета в Петербурге — повод надеть воздушные рукава-болеро «Самая белая ночь», включить композицию «Музыка дождя» Пирогова из фильма Питер FM и наблюдать за разводкой мостов в одном из лучших городов на земле.