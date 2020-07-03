Российский бренд Brusnika, который специализируется на изделиях из вязаного трикотажа, выпустил новую коллекцию Tropical Zone. Длина миди, брюки свободного кроя, разлетающиеся платья и юбки, вязаные топы и костюмы – маст-хэвы на жаркие температуры.
Лен, ажурные платья и растительные принты – отечественный бренд Brusnika выпустил новую коллекцию
Главные материалы коллекции – лен и традиционный для Brusnika ажурный трикотаж. В основе колорита – природные бежевые и шоколадные оттенки, дополненные растительным принтом в стиле джунглей, который наносят при помощи специального принтера, единственного в России.
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