«Упсала-Цирк» и бренд NNedre создадут коллекцию экологичной и «хулиганской» одежды

Каждая вещь в грядущей линейке, релиз которой состоится этим летом, будет удобной, экологичной и «хулиганской», а принты для них разработают подростки цирка совместно с дизайнерами, фотографами и иллюстраторами — Никитой Лукьяновым, Машей Богатовой, Анисией Кузьминой, Ольгой Глаголевой, Нелли Недре и кураторами отдела современного искусства Эрмитажа.

«Эта коллаборация станет инвестицией в финансовую устойчивость Упсала-Цирка и развитием для современной моды. Когда к созданию одежды подключаются подростки из групп социального риска, это делает созданные предметы гардероба честными, а моду демократичной», — говорят создатели коллекции.

Для того, чтобы отшить коллекцию, необходимо собрать 251 тысячу рублей. На эту сумму «Упсала-Цирк» запустил краудфандинговый сбор — поддержать его можно по ссылке. В качестве благодарности каждый, кто пожертвует средства, сможет получить персональный трюк от хулиганов цирка, участие в двухнедельном курсе по жонглированию, годовой абонемент на спектакли в цирковом шатре или первую толстовку из новой коллекции одежды.

Коллекция трикотажа будет представлена в интернет-магазине Упсала-Цирка. Пошив предметов будет происходить под заказ.