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Дышащий лен, инновационный деним и 3D-вязка: что сейчас брать в коллекции Uniqlo?

Рассказываем про базовые вещи летнего гардероба, которые являются воплощением удобства и образцом рационального и этичного потребления бренда Uniqlo.

3D Knit

Uniqlo — известный адепт принципа единства в одежде. Свой осознанный подход бренд развивает и совершенствует, поэтому разработал особую 3D-технологию производства вязаных вещей. Из одной нити инновационного трикотажа получаются цельновязаные бесшовные вещи. Метод помогает сократить количество используемых материалов, а дизайнеры, благодаря универсальности 3D Knit, могут творить и создавать разнообразные модели. 

Чем технология хороша для покупателя? Во-первых, трёхмерный трикотаж лучше садится по фигуре. Во-вторых, гарантирует комфорт. 

Деним, созданный иновационным методом 

Мы знаем, что на изготовление джинсов тратится много воды: при изготовлении хлопковых нитей, при окрашивании в цвет индиго и при заключительной стирке, а после использования такую воду сливают.

Для рационального использования водных ресурсов Uniqlo радикально пересмотрели традиционный метод изготовления денима. В машинах, которые сейчас используются в инновационном центре компании, джинсы не намокают. По сути им достаточно микроскопического количества воды — около 10 % того объема, который расходуется при традиционной стирке. Новая технология основана на применении специального стирального оборудования с использованием нано пузырьков и озона. И хотя бренду еще не удалось свести затраты воды к нулю, согласитесь, 90% экономии — это отличный результат. Как тебе такое, Илон Маск?!

Японский бренд Uniqlo создает одежду, которая плотно ассоциируется с комфортной городской повседневностью. Создание простой  высококачественной и долговечной одежды команда марки считает своей миссией. Отдельное внимание Uniqlo уделяют этике и устойчивому развитию: к концу 2020 года компания снизит количество пластиковой упаковки на 85%,  также бренд проводит благотворительную акцию по сбору одежды нуждающимся Uniqlo Recycle.

Дышаший лён

Сложно представить более летний материал, чем лён, а уж для России он имеет и историческое значение. В середине XI даже был издан указ от Великого Князя Ярослава о наказании за кражу льняной одежды и ткани, настолько высоко ценилась такая ткань на Руси. А Петр I во время своего правления издал указ «О начале льняного и пенькового промысла во всех губерниях». Так появились полотняные мануфактуры, которые впоследствии считались лучшими промышленными предприятиями. 

Легкая и дышащая одежда из льняной ткани с богатой цветовой палитрой экологична и не вредит коже, а в жаркий сезон сохраняет тело охлажденным. Также льняная ткань износостойкая и достаточно крепкая, что позволяет одежде из такого материала служить долгие годы.

Экологичный хлопок

Компания Uniqlo является членом неправительственной организации «За лучший хлопок» (Better Cotton Initiative, BCI), которая поддерживает экологически устойчивое производство хлопка. BCI помогает производителям применять улучшенные методы выращивания хлопка — показывает, как правильно расходовать воду, использовать пестициды и другие химикаты. Общая цель обеих организаций — усовершенствование производства хлопка для улучшения окружающей среды.

Хлопок воздухопроницаем, прочен и подходит для нежной и чувствительной кожи.  Ткань, в составе которой смешаны лен и хлопок, мягче материала из 100% льна. Все преимущества обоих компонентов при этом сохраняются.

Все вещи также представлены на сайте UNIQLO

Лима Липа,
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