3D Knit

Uniqlo — известный адепт принципа единства в одежде. Свой осознанный подход бренд развивает и совершенствует, поэтому разработал особую 3D-технологию производства вязаных вещей. Из одной нити инновационного трикотажа получаются цельновязаные бесшовные вещи. Метод помогает сократить количество используемых материалов, а дизайнеры, благодаря универсальности 3D Knit, могут творить и создавать разнообразные модели.

Чем технология хороша для покупателя? Во-первых, трёхмерный трикотаж лучше садится по фигуре. Во-вторых, гарантирует комфорт.