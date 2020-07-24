Рассказываем про базовые вещи летнего гардероба, которые являются воплощением удобства и образцом рационального и этичного потребления бренда Uniqlo.
Дышащий лен, инновационный деним и 3D-вязка: что сейчас брать в коллекции Uniqlo?
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Джемпер Uniqlo 3D вязка 1999 руб.
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3D Knit
Uniqlo — известный адепт принципа единства в одежде. Свой осознанный подход бренд развивает и совершенствует, поэтому разработал особую 3D-технологию производства вязаных вещей. Из одной нити инновационного трикотажа получаются цельновязаные бесшовные вещи. Метод помогает сократить количество используемых материалов, а дизайнеры, благодаря универсальности 3D Knit, могут творить и создавать разнообразные модели.
Чем технология хороша для покупателя? Во-первых, трёхмерный трикотаж лучше садится по фигуре. Во-вторых, гарантирует комфорт.
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Джинсы Uniqlo до щиколоток узкого силуэта 2999 руб.
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Джинсы Uniqlo U широкого силуэта 1999 руб.
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Джинсы Uniqlo Miracle Air 3D 1499 руб.
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Джинсы Uniqlo с высокой посадкой 999 руб.
Деним, созданный иновационным методом
Мы знаем, что на изготовление джинсов тратится много воды: при изготовлении хлопковых нитей, при окрашивании в цвет индиго и при заключительной стирке, а после использования такую воду сливают.
Для рационального использования водных ресурсов Uniqlo радикально пересмотрели традиционный метод изготовления денима. В машинах, которые сейчас используются в инновационном центре компании, джинсы не намокают. По сути им достаточно микроскопического количества воды — около 10 % того объема, который расходуется при традиционной стирке. Новая технология основана на применении специального стирального оборудования с использованием нано пузырьков и озона. И хотя бренду еще не удалось свести затраты воды к нулю, согласитесь, 90% экономии — это отличный результат. Как тебе такое, Илон Маск?!
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Брюки Uniqlo изо льна и хлопка 2999 руб.
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Платье Uniqlo из вискозы и льна 2999 руб.
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Японский бренд Uniqlo создает одежду, которая плотно ассоциируется с комфортной городской повседневностью. Создание простой высококачественной и долговечной одежды команда марки считает своей миссией. Отдельное внимание Uniqlo уделяют этике и устойчивому развитию: к концу 2020 года компания снизит количество пластиковой упаковки на 85%, также бренд проводит благотворительную акцию по сбору одежды нуждающимся Uniqlo Recycle.
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Платье Uniqlo из вискозы и льна 2999 руб.
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Блуза Uniqlo изо льна премиум 1999 руб.
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Шорты Uniqlo из смесового льна 1499 руб.
Дышаший лён
Сложно представить более летний материал, чем лён, а уж для России он имеет и историческое значение. В середине XI даже был издан указ от Великого Князя Ярослава о наказании за кражу льняной одежды и ткани, настолько высоко ценилась такая ткань на Руси. А Петр I во время своего правления издал указ «О начале льняного и пенькового промысла во всех губерниях». Так появились полотняные мануфактуры, которые впоследствии считались лучшими промышленными предприятиями.
Легкая и дышащая одежда из льняной ткани с богатой цветовой палитрой экологична и не вредит коже, а в жаркий сезон сохраняет тело охлажденным. Также льняная ткань износостойкая и достаточно крепкая, что позволяет одежде из такого материала служить долгие годы.
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Рубашка Uniqlo изо льна и хлопка 1999 руб.
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Рубашка Uniqlo изо льна и хлопка 1999 руб.
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Экологичный хлопок
Компания Uniqlo является членом неправительственной организации «За лучший хлопок» (Better Cotton Initiative, BCI), которая поддерживает экологически устойчивое производство хлопка. BCI помогает производителям применять улучшенные методы выращивания хлопка — показывает, как правильно расходовать воду, использовать пестициды и другие химикаты. Общая цель обеих организаций — усовершенствование производства хлопка для улучшения окружающей среды.
Хлопок воздухопроницаем, прочен и подходит для нежной и чувствительной кожи. Ткань, в составе которой смешаны лен и хлопок, мягче материала из 100% льна. Все преимущества обоих компонентов при этом сохраняются.
Все вещи также представлены на сайте UNIQLO
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