Многим из нас придется этим летом остаться в городе, и бренд выпустил капсулу, в которой есть все, чтобы провести его ярко и незабываемо.
Reserved представили новую коллекцию Staycation #YFL
Маст-хэв коллекции – костюм с брюками или остромодными городскими шортами (идеально – приобрести и то, и другое, получится маленькая капсула для более прохладных или жарких дней): в таком можно отправиться на деловую встречу или на обед с подругами на одной из летних веранд, которые наконец открылись. Легкие сарафаны и блузы с рукавами-буфами рекомендуем надевать на прогулки по набережной у «Севкабель Порта» или по Новой Голландии – остров тоже теперь доступен к посещению, и это отличный повод продемонстрировать новый образ.
Снова актуальны пайетки: ими в коллекции усыпаны юбки, платья и брючный костюм – в разных комбинациях успеете выгулять на все летние вечеринки. Вся коллекция выполнена в освежающих пастельных цветах: оттенки мятного, сиреневого и изумрудного так красиво сочетаются друг с другом, что даже если нет повода куда-нибудь нарядиться, хочется его немедленно придумать. Что и советуем сделать – лето закончится очень быстро! Приобрести вещи из коллекции Staycation #YFL можно в магазинах RESERVED и на сайте бренда.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.