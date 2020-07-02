Reserved представили новую коллекцию Staycation #YFL

Маст-хэв коллекции – костюм с брюками или остромодными городскими шортами (идеально – приобрести и то, и другое, получится маленькая капсула для более прохладных или жарких дней): в таком можно отправиться на деловую встречу или на обед с подругами на одной из летних веранд, которые наконец открылись. Легкие сарафаны и блузы с рукавами-буфами рекомендуем надевать на прогулки по набережной у «Севкабель Порта» или по Новой Голландии – остров тоже теперь доступен к посещению, и это отличный повод продемонстрировать новый образ.