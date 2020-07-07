Каждое лето бренд из Петербурга My812 выпускает одну лимитированную коллекцию сложных шелковых платьев. В этом году коллекция получила название GARDEN — каждому платью дали имя цветка, чью форму оно воспроизводит: Delphinium (дельфиниум), Rose (роза), Freesia (фрезия), White Tulip (белый тюльпан), Nymphea (кувшинка). Например, корсет повторяет форму тюльпана, а вытачки на нем выполнены в форме веточек деревьев. Платье «Фрезия» сшито из 24 метров шелка, а каждый рукав платья «Дельфиниум» занимает день ручной работы.
Бренд из Петербурга My812 выпустил коллекцию шелковых платьев ручной работы
Также команда бренда рассказала, что им удалось собрать около 155 тысяч рублей в рамках благотворительной акции: распродажи сэмплов и вещей с незначительным браком из прошлых коллекций. Все деньги бренд перечислит в поддержку фонда Насилию.НЕТ
«Мы хотели бы напомнить о том, что за любым проектом стоят прежде всего люди, каждый — со своей позицией, планами и мнением. Внутри нашей небольшой команды из Петербурга мы солидарны в своём желании оказать помощь и поддержку тем, кто добровольно возлагает на себя важную миссию — рассказывать о проблеме домашнего насилия и о том, где и как получить необходимую помощь.» — делятся своей позицией My812.
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