Бренд из Петербурга My812 выпустил коллекцию шелковых платьев ручной работы

Также команда бренда рассказала, что им удалось собрать около 155 тысяч рублей в рамках благотворительной акции: распродажи сэмплов и вещей с незначительным браком из прошлых коллекций. Все деньги бренд перечислит в поддержку фонда Насилию.НЕТ

«Мы хотели бы напомнить о том, что за любым проектом стоят прежде всего люди, каждый — со своей позицией, планами и мнением. Внутри нашей небольшой команды из Петербурга мы солидарны в своём желании оказать помощь и поддержку тем, кто добровольно возлагает на себя важную миссию — рассказывать о проблеме домашнего насилия и о том, где и как получить необходимую помощь.» — делятся своей позицией My812.