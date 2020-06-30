Петербургский бренд SHU запустили линию одежды из денима

Также в новую коллекцию SHU добавили расширенную аксессуарную линейку, которая предлагает выбор — от дорожных косметичек до туристических рюкзаков. Все вещи сделаны из непромокаемой мембранной ткани и качественной фурнитуры, а дизайн и функциональность работают друг на друга: размер дорожной косметички соответствует длине стандартной зубной щетки, сумка через плечо вмещает в себя документы разного формата и оснащена мягким каркасом, который защищает содержимое от повреждений. Все модели сделаны в основных цветах коллекции и в оттенках классической линейки.