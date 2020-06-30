Петербургский бренд SHU дизайнера Андрея Кравцова, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019 активно развивает свое производство. В этом сезоне для одежды из денима выделили целую линейку, в которую вошли четыре женских и две мужских модели джинсов, шорты, а также джинсовые куртки. Одежда выполнена из прочного материала в пяти главных цветах коллекции, которые легко комбинируются между собой.
Петербургский бренд SHU запустили линию одежды из денима
Дизайн куртки создан по типу рабочей: четыре накладных кармана особой формы — три открытых и один закрытый. Прямой силуэт, классический воротник и металлические кнопки. Джинсы для женщин с высокой посадкой, а мужские с классической средней. У шорт прямой расширенный крой, средняя посадка и универсальная длина. Все модели линейки универсальны для повседневного образа.
Также в новую коллекцию SHU добавили расширенную аксессуарную линейку, которая предлагает выбор — от дорожных косметичек до туристических рюкзаков. Все вещи сделаны из непромокаемой мембранной ткани и качественной фурнитуры, а дизайн и функциональность работают друг на друга: размер дорожной косметички соответствует длине стандартной зубной щетки, сумка через плечо вмещает в себя документы разного формата и оснащена мягким каркасом, который защищает содержимое от повреждений. Все модели сделаны в основных цветах коллекции и в оттенках классической линейки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.