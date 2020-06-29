«Трачу все свои твои деньги» в помощь врачам: группа «Мумий Тролль» и бренд St.Friday Socks выпустили совместную коллекцию носков

В совместную коллекцию «Мумий Тролль» и St.Friday Socks вошли пять моделей носков со строчками из песен группы — «Трачу все свои твои деньги», «Карнавала не будет», «Без обмана», «Все утонет в слезах», «Что еще соврать тебе». Прибыть от продажи будет направлена в благотворительный фонд «Правмир» — на покупку респираторов, защитных очков, противочумных костюмов, высоких бахил для врачей, работающих в «красной» зоне.

«Коллективы группы «Мумий Тролль» и «Мумий Тролль Music Bar», как и многие компании в мире, экономически пострадали от пандемии, но этот ущерб не сравнится с тем, как сейчас рискуют наши врачи, спасая граждан по всей стране», — говорит фронтмен группы Илья Лагутенко. «Мы как социально ответственный бренд не могли обойти стороной общественно важную повестку. Объединившись, мы сможем быстрее преодолеть эти непростые времена», — добавляет основатель St.Friday Socks Сергей Тонков.

Новую коллекцию можно купить по ссылке. Стоимость одной пары — 450 рублей, набор из пяти пар обойдется в 1999 рублей.

Группа «Мумий Тролль» была основана в 1983 году ее бессменным лидером и идеологом Ильей Лагутенко. Дебютная пластинка коллектива «Новая луна апреля» была презентована в 1985 году — с тех пор на счету группы 17 релизов. В 2001 году «Мумий Тролль» представляли Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», где заняли 12 место. В апреле 2020 года «Мумий Тролль» выпустили новый сингл «Лира» и клип на него. Музыканты, уже более 20 лет находящиеся в авангарде современной музыки, подписали контракт с Warner Music Russia — и новый релиз стал первым проектом в рамках сотрудничества коллектива с музыкальной компанией.