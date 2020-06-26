Бренд технологичной одежды Urbantiger запустил распродажу 50% на весь уикенд

Конечно, жара закончится, но пополнение гардероба технологичной одеждой от бренда, исповедующего принципы будущего – экологичность, использование инновационные тканей, slow fasahion– это настоящая инвестиция. Спортивные костюмы из космического неопрена, непромокаемые плащи на мембране и тренчи в современном исполнении – базовые позиции и на петербургское летом, и на скорую осень.