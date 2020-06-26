Петербургский бренд технологичной одежды Urbantiger запустил распродажу на весь уикенд: на все – скидка 50%. Среди хитов – футболки из бамбука на жару и коллекция из льна, самого экологичного материала, который принято считать природным анисептиком, не пропускающим УФ-лучи.
Бренд технологичной одежды Urbantiger запустил распродажу 50% на весь уикенд
Конечно, жара закончится, но пополнение гардероба технологичной одеждой от бренда, исповедующего принципы будущего – экологичность, использование инновационные тканей, slow fasahion– это настоящая инвестиция. Спортивные костюмы из космического неопрена, непромокаемые плащи на мембране и тренчи в современном исполнении – базовые позиции и на петербургское летом, и на скорую осень.
Sale: 26 – 28 июня
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