«Ленфильм» и дизайнер Саша Полярус выпустили коллекцию экологичных сумок из рекламных пресс-волов киностудии

«Новые сумки сшиты из старых рекламных киноматериалов — пресс-волов. Они могли оказаться за ненадобностью на помойке, но студия решила связаться с Сашей для изготовления из них уникальных эко-сумок. Каждая отличается и является неповторимым мерчем. Перерабатывать старое в новое — осознанное потребление, которое позволяет защитить окружающую среду и внести свой вклад в экологию», — рассказали «Собака.ru» в «Ленфильме».

Презентация новой коллекции экологичных сумок пройдет на киностудии «Ленфильм» 29 июня. В рамках рекламной кампании коллекции Иван Батарев, Евгений Санников, Варвара Гусинская и другие актеры примут участие в фотосессии, призывая к осознанному потреблению.

Саша Полярус вдохновилась идеей фешен-ресайклинга шесть лет назад во время поездки в Париж. Стремление к популяризации идей осознанного потребления подтолкнуло основательницу марки покинуть ивент-индустрию и заняться пошивом сумок из отработанных автомобильных и велосипедных камер, ремней безопасности и рекламных баннеров. Так появился бренд Polyarus, отметивший в марте свое шестилетие. Студия отшивает около 12 000 изделий в год.