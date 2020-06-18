Делимся нашим виш-листом, где вы найдете 5 вещей из летней коллекции французского бренда одежды Maje. В них будет комфортно, красиво и легко наслаждаться голубым небом, огненными закатами и прогулками вдоль набережных.
5 вещей для лета из коллекции Maje
Первое место в нашем виш-листе занимает шелковый топ с цветочным принтом и на тонких бретелях. Он прекрасно сочетается с короткими шортами и пиджаком, которые выделяются розово-черным узором «гусиная лапка». Пиджак можно прихватить с собой на случай прогулок около воды или неожиданной смены погоды. Лук, который готов к любому повороту дня.
Второй фаворит — хлопковый жаккардовый жакет с вышитой лошадью и ромбовидными узорами, карманами и оригинальными пуговицами. Жакет-рубашка в стилистике запада обещает потрясающе выглядеть не только с шортами, но и джинсами и кожаными брюками.
В жаркую погоду главное выбирать одежду из натуральных тканей. Легкая блуза из тонкого 100% хлопка станет спасением. Ее можно надеть поверх кроп-топа, а длину регулировать, завязывая концы. Из всех цветов блузы в коллекции нам больше всего нравится синий — напоминающий о морских пейзажах Финского залива.
Далее — черно-белый укороченный жакет в твидовом стиле. Идеален для свидания. На жакете неожиданно встречаются значки, которые разбавляют элегантность. А для создания стильного образа можно опять же надеть джинсы с необработанными краями.
Аксессуары давно перестали быть простым дополнением к образу. Теперь они могут играть чуть ли не главную роль. Поэтому наш список не мог без них обойтись. Было сложно выбрать что-то одно, но мы остановились на кожаной сумке в форме пирамиды, которая впишется в любой образ. Ручка и съемный ремешок позволяют носить ее как через плечо, так и руках.
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