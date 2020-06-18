glo и ZNY представили совместную коллекцию

Презентация коллекции прошла 16 июня в магазине бренда на Хлебозаводе, где с концертом выступили Мальбэк и Сюзанна: для поклонников была организована онлайн-трансляция. Перед концертом состоялся паблик-ток с создателем ZNY Георгием Яшиным, где он поделился впечатлениями от сотрудничества: «У меня большой опыт коллабораций, но все-таки мы локальная марка и пришли с идеей к такому крупному бренду, как glo. Оказалось, что философия брендов совпадает. Обе команды одинаково работали над проектом, многие идеи мы действительно придумали вместе. Это очень ценно, и я думаю, у нас получилось реализовать главную идею – сделать не просто вещи, а нечто большее». Он также отметил, что одежда из новой коллекции продаваться не будет. До конца июня вещи можно получить в подарок при покупке нового устройства glo HYPER с технологией индукционного нагрева, которое обеспечивает новый уровень ощущений и стало еще более производительным, удобным и стильным, а также приняв участие в конкурсе в социальных сетях glo.