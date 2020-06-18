Главная идея новой коллаборации – использование технологий дополненной реальности в качестве интерактивного декора на одежде и аксессуарах.
glo и ZNY представили совместную коллекцию
glo продолжает сотрудничать с интересными российскими брендами. Новая коллекция создана совместно с одним из самых перспективных и заметных проектов в фэшн-индустрии. ZNY – не просто марка одежды нового поколения, а целый лайфстайл-хаб, собравший огромное коммьюнити благодаря своему имиджу в социальных сетях, показам, громким вечеринкам и коллаборациям с NIKE, Le Form, Vans, G-Shock и другими брендами. ZNY делает вещи для молодых и динамичных людей, свободных от общественных рамок. Команда бренда уверена, что обычная одежда отходит на второй план, а людям сегодня нужно нечто большее: они хотят создавать новый контент. В основе их коллекций – качество и современные технологии: продакшн-лаборатория, разработки в области AR и VR, собственное мобильное приложение.
Ценности ZNY созвучны философии glo – инновационного и смелого бренда, который открыт к творческим экспериментам и создает девайсы для людей, желающих получать от жизни максимум. Результатом совместной работы стала коллекция, в которую вошли как базовые футболки, худи, дождевики, так и очки, разработанные специально для этого проекта. На каждой вещи есть метка, и наведении на нее экрана смартфона в приложении ZNY NOW принты «оживают» и превращаются в анимированные объемные объекты, которые одновременно являются метафорой функционала устройства glo HYPER.
Презентация коллекции прошла 16 июня в магазине бренда на Хлебозаводе, где с концертом выступили Мальбэк и Сюзанна: для поклонников была организована онлайн-трансляция. Перед концертом состоялся паблик-ток с создателем ZNY Георгием Яшиным, где он поделился впечатлениями от сотрудничества: «У меня большой опыт коллабораций, но все-таки мы локальная марка и пришли с идеей к такому крупному бренду, как glo. Оказалось, что философия брендов совпадает. Обе команды одинаково работали над проектом, многие идеи мы действительно придумали вместе. Это очень ценно, и я думаю, у нас получилось реализовать главную идею – сделать не просто вещи, а нечто большее». Он также отметил, что одежда из новой коллекции продаваться не будет. До конца июня вещи можно получить в подарок при покупке нового устройства glo HYPER с технологией индукционного нагрева, которое обеспечивает новый уровень ощущений и стало еще более производительным, удобным и стильным, а также приняв участие в конкурсе в социальных сетях glo.
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