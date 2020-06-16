Очки – главный аксессуар летних месяцев: днем они нужны, чтобы чувствовать себя комфортно во время долгожданных прогулок и завершать образ, когда одежды остается минимум, а вечером сделают вас звездой вечеринки. В этом году правит винтажная эстетика – именно в ней выполнена новая линейка OMEGA. Рассказываем о моделях, которые помогут выглядеть актуально этим летом.
OMEGA представили новую коллекцию солнцезащитных очков
Модель с квадратной оправой, отливающей розовым золотом, объединила в себе женственное ретро и традиционные черты часовых коллекций OMEGA. Классический рифленый рисунок ободка линз дополнили волнообразным узором Seamaster на дужках. В комплект к этим очкам так и просятся кабриолет и билет до Французской Ривьеры, но как минимум они украсят городские будни и гарантируют курортное настроение.
Вечную классику – авиаторы – OMEGA дополнили яркими акцентами: металлической оправой цвета светлого золота, вставками Dark Havana и логотипом в виде заводной головки на наконечниках заушников — такой же традиционно украшает швейцарские часы этого бренда. Модель поистине универсальная: будет одинаково уместна и на крутых виражах горного серпантина, и на палубе яхты, и на улицах Петербурга.
В очках, довершающих линейку, легко представить себя героем «Безумного Макса» (или его подружкой: модель – унисекс): круглая оправа из черного ацетата и металла, блинкеры и двойной мост, дымчатые линзы – этот аксессуар выглядит одновременно футуристично и винтажно, а еще идеально защитит глаза во время самого яркого солнца.
Подробнее об этих и других моделях солнцезащитных очков из коллекции – на сайте omegawatches.com. Приобрести новинку можно в бутиках OMEGA этим летом.
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