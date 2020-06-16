OMEGA представили новую коллекцию солнцезащитных очков

В очках, довершающих линейку, легко представить себя героем «Безумного Макса» (или его подружкой: модель – унисекс): круглая оправа из черного ацетата и металла, блинкеры и двойной мост, дымчатые линзы – этот аксессуар выглядит одновременно футуристично и винтажно, а еще идеально защитит глаза во время самого яркого солнца.

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