Петербургский бренд NNedre запустил новое направление с предметами для дома

Концепцию направления строят вокруг идей о комфорте и функциональности, обращаясь к минималистичной эстетике. Кроме этого через предметы, представленные в NNedre Home, бренд продолжит продвигать идеи осознанного потребления, которые уже активно внедряет в коллекции одежды, когда, например, создает свитшоты из переработанного пластика, участвует в инклюзивных проектах или шьет маски из остатков ткани с производства.

О каждой вещи в NNedre Home, как рассказывают основатели проекта, можно будет узнать подробнее, вплоть до того, кто ее создал, какая за ней стоит история и контекст.