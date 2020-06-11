Бренд петербурженки Нелли Недре запускает новое направление NNedre Home, в котором можно будет приобрести аксессуары, утварь, а также другие предметы для дома, отобранные кураторами марки.
Петербургский бренд NNedre запустил новое направление с предметами для дома
Концепцию направления строят вокруг идей о комфорте и функциональности, обращаясь к минималистичной эстетике. Кроме этого через предметы, представленные в NNedre Home, бренд продолжит продвигать идеи осознанного потребления, которые уже активно внедряет в коллекции одежды, когда, например, создает свитшоты из переработанного пластика, участвует в инклюзивных проектах или шьет маски из остатков ткани с производства.
О каждой вещи в NNedre Home, как рассказывают основатели проекта, можно будет узнать подробнее, вплоть до того, кто ее создал, какая за ней стоит история и контекст.
Сейчас на официальном сайте бренда доступны стаканы из переработанного стекла Solid Water, которые создает локальная стекольная мастерская, пледы, связанные из распущенных свитеров мамой питерской художницы Оли Джиоевой, авторская керамика August Home, а также другие проекты среди которых травяные стимы для ванны Travki Muravki, корзины и кашпо из джута Choli Jute и даже кухонные доски, сделанные в домашней мастерской в Тульской области!
В планах у NNedre Home отдельно рассказать про каждого участника и мастерскую (список которых еще будет пополняться!), задействованную в проекте, а глобальная цель проекта заключается в том, чтобы популяризировать домашний труд и идеи «осознанного» обустройства дома.
Вся коллекция домашних предметов доступна на официальном сайте NNedre.
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Фото: архивы пресс-служб
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